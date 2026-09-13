China will mehr Handel und KI-Kooperation der BRICS-Länder

China will die Zusammenarbeit in der erweiterten BRICS-Staatengruppe mit neuen Initiativen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Handel vertiefen. Zum Abschluss des jährlichen BRICS-Gipfeltreffens im indischen Neu-Delhi schlug Chinas Präsident Xi Jinping am Sonntag u. a. eine "BRICS-KI-Open-Source-Zone" vor. Über diese Plattform für frei zugängliche Software sollen die Mitgliedsländer bei Künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen enger kooperieren.