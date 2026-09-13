Pensionist gefunden: Erfolgreiche Suche nach vermisstem Kärntner

72-Jähriger war mit seiner Frau am Samstag in der Gemeinde Frauenstein wandern, als er plötzlich verschwand. Er wurde nach einer Nacht im Freien gefunden.

Es waren bange Stunden, die Familie, Verwandte und Bekannte eines Mannes (72) aus dem Bezirk St. Veit erleben mussten. Doch ihr Hoffen fand ein gutes und glückliches Ende.

Der 72-Jährige war am Samstag mit seiner Frau (64) in einem Wald in der Gemeinde Frauenstein wandern. Kurz vor 18 Uhr waren die beiden nahe des Ortes Dreifaltigkeit unterwegs, als der Pensionist plötzlich verschwunden ist. Seine Frau konnte ihn trotz sofortiger Suche nicht mehr finden und alarmierte kurz darauf die Einsatzkräfte.

Suchaktion gestartet

Doch zu diesem Zeitpunkt war der körperlich sehr fitte Mann bereits weitergegangen. Er wurde später von Zeugen auf einem Feldweg in der Ortschaft Predl und gegen 19.30 Uhr im Bereich Innere Wimitz gesehen. Dort wurden auch Fußspuren von dem Wanderer gefunden.

© FF Kraig Beim Rüsthaus der FF Kraig war die Einsatzzentrale

Sofort wurde eine große Suchaktion nach dem 72-Jährigen gestartet. Von den Freiwilligen Feuerwehren wurden alle Forstwege und die Nahbereiche der Landesstraßen in dem Suchgebiet kontrolliert. Zusätzlich waren mehrere Drohnen mit Wärmebildkameras im Einsatz, mit denen größere Flächen und Waldgebiete abgesucht wurden.

Doch die einsetzende Dunkelheit und das teils unwegsame Gelände erschwerten die Suche erheblich, sodass diese um 23 Uhr schließlich unterbrochen werden musste. Die Suchaktion sollte nach einer Lagebesprechung beim Rüsthaus der FF Kraig am Sonntag um 8 Uhr fortgesetzt werden.

Im Straßengraben gefunden

Weitere Einsatzkräfte waren bereits alarmiert, als noch vor deren Ausrücken die Meldung eintraf, dass ein Mitglied der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) auf der Anfahrt zum Einsatz eine Person in einem Straßengraben im Bereich Goggau entdeckt hat: Es war der vermisste 72-Jährige. Er war nahezu unverletzt, aber unterkühlt und entkräftet. Der Pensionist hatte nicht nur eine Nacht im Freien verbringen müssen, sondern eine Strecke von rund 15 Kilometern zurückgelegt. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren Kraig, Obermühlbach-Schaumboden, Hörzendorf-Projern, Pisweg, Treffelsdorf, Weitensfeld und Steuerberg waren auch Mitglieder der Österreichischen Rettungshundebrigade, mehrere Polizeistreifen, Hundeführer der Polizei und der Polizeihubschrauber Libelle sowie mehrere Drohnen im Einsatz.