Dramatischer Zwischenfall: Kärntner wird in Stausee vermisst

44-Jähriger wollte Samstagnacht zu einem Boot im Völkermarkter Stausee schwimmen und ging unter. Freundin versuchte vergeblich, ihn zu retten. Suchaktion läuft.

Zu einem dramatischen und vermutlich folgenschweren Zwischenfall ist es Samstagnacht im Völkermarkter Stausee bei Kohldorf in der Gemeinde Eberndorf gekommen: Ein Mann (44) aus dem Bezirk St. Veit wollte nach bisherigen Ermittlungen gegen 22.45 Uhr vom Drauufer zu einem etwa 20 Meter entfernten Boot schwimmen.

Auf diesem waren bereits seine Freundin (32) und ein weiterer Mann. Als der 44-Jährige nur noch wenige Meter vom Boot entfernt war, wollte ihm die Frau entgegenschwimmen. Ob sie da schon bemerkt hat, dass ihr Freund Schwierigkeiten hatte, ist noch nicht klar.

Auf jeden Fall ging der 44-Jährige plötzlich unter. Seine Freundin versuchte noch ihn festzuhalten und zu retten. Doch leider vergeblich. Sie selbst musste schließlich vom anderen Mann gerettet und ins Boot gezogen werden.

Suche bisher erfolglos

Unmittelbar nach dem Vorfall alarmierten die beiden die Einsatzkräfte. Diese starteten noch in der Nacht mit einer großen Suchaktion: Die Österreichische Wasserrettung (ÖWR), mehrere Freiwillige Feuerwehren, Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Polizei suchten stundenlang nach dem vermissten Mann. Doch dieser konnte bisher nicht gefunden werden, berichtet die ÖWR auf Social Media.

Gegen 3 Uhr in der Früh musste die Suche abgebrochen werden. Sie soll voraussichtlich heute im Laufe des Tages fortgesetzt werden, bestätigt die Landespolizeidirektion Kärnten.