Indonesische Fähre mit 243 Menschen an Bord in Seenot

In Indonesien ist eine Fähre mit 243 Menschen an Bord in Seenot geraten. Nahe Schiffe konnten Dutzende Menschen lebend bergen. Die für Such- und Rettungseinsätze zuständige Behörde der Stadt Banjarmasin sprach zunächst von 53 Menschen und einer Leiche, die von anderen Schiffen aufgenommen worden seien. Örtliche Medien zitierten einen Hafenmanager, wonach bereits 115 Menschen in Sicherheit seien.