Fotoserie zeigt rasche Entgletscherung des Schlatenkees

Schon lange sind die Gletscher als Folge der Klimaerwärmung auf dem Rückzug. Eine Fotoserie der Umweltschutzorganisation Greenpeace zeigt am Beispiel des Osttiroler Schlatenkees, Teil der Venedigergruppe in den Ostalpen, die Rasanz des Prozesses auf. Seit August 2019 dokumentiert der Fotograf Mitja Kobal für die NGO, wie die einst dicke Eisschicht im Kessel im Verlauf der Jahre bis zum August 2026 weitgehend zu einem Schmelzwassersee verwandelt wurde.

© GREENPEACE Eine aktuelle Fotodokumentation von Greenpeace zeigt am Beispiel des