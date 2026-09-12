Staats- und Regierungschefs aus EU erörtern Arktis-Strategie

Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter beraten ab Sonntag in Finnland über ihre Strategie für die geopolitisch immer wichtiger werdende Arktis. Bei dem zweitägigen Treffen in Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, zu dem der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo eingeladen hat, soll es um Wirtschafts-, Umwelt- und Verteidigungsfragen gehen. Aus Brüssel werden unter anderem Ratspräsident António Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas anreisen.

© APA/AFP (Themenbild) Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo