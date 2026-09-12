Dem VSV droht das Aus, letzte Frist am Donnerstag

Am Freitag startet die Ice Hockey League in die neue Saison. Ob der EC VSV daran teilnimmt, ist noch nicht sicher.

Werden die Fans ihren VSV auch in der Saison 2026/27 anfeuern können? Hoffentlich. Die Entscheidung muss bis Donnerstag fallen

Der EC VSV kämpft nicht mehr nur um seine wirtschaftliche Zukunft,auch die sportliche hängt an einem seidenen Faden. Bis Donnerstag muss ein neuer Geschäftsführer der EC VSV GmbH gefunden werden. Gelingt das nicht, nehmen die Blau-Weißen nicht an der Meisterschaft der Ice Hockey League teil.

Der Hintergrund ist ebenso simpel wie dramatisch: Ohne handlungsfähigen Geschäftsführer kann die GmbH keinen geregelten Zahlungsverkehr abwickeln. Rechnungen, Gehälter, Reisen – ohne Geschäftsführer kann kein Cent ausgegeben werden. Ein Spielbetrieb wäre damit nicht möglich. Bis Donnerstag muss deshalb eine Lösung stehen. Sonst gehen bei der VSV-Kampfmannschaft vorerst tatsächlich die Lichter aus.

Seit Martin Winkler am vergangenen Donnerstag als Geschäftsführer zurückgetreten ist, versucht der Vereinsvorstand, sich einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Situation der GmbH zu verschaffen. Wie berichtet, fehlen dafür weiterhin wichtige Zahlen. Bekannt ist aus der Bilanz zum 31. Mai 2025 ein negatives Eigenkapital von rund 1,2 Millionen Euro. Entscheidend ist nun aber, wie es aktuell um Verbindlichkeiten und vor allem die Liquidität bestellt ist.

Ein Sanierer wird gesucht

Am Samstag rauchten deshalb erneut die Köpfe. Rund vier Stunden lang saßen die Verantwortlichen rund um Manfred Herzog, dem Vorsitzenden des Vereins EC VSV, zusammen. Dabei wurden die nächsten Schritte durchgegangen: Was muss sofort erledigt werden? Welche Unterlagen und Zahlen werden benötigt? Und vor allem: Wer übernimmt eine GmbH, deren tatsächlicher finanzieller Zustand gerade erst vollständig erhoben wird?

Die Suche nach einem Geschäftsführer läuft auf Hochtouren. Im Idealfall soll es jemand mit Erfahrung in Sanierungsfällen sein. Wie sehr die Strukturen bereits ausgedünnt sind, zeigt ein Blick in die GmbH: Neben der Mannschaft sind dort aktuell im Wesentlichen nur noch Teammanager Herbert Hohenberger sowie Videoanalyst und Statistiker Lucca Ventre. Viel Personal, das den organisatorischen Betrieb zuletzt getragen hat, ist nicht mehr da.

Winkler ist noch Vize im Verein

Für die Mannschaft bedeutet das eine bizarre Situation. Der Spielplan steht, der Kader steht. Aktuell hat die Mannschaft frei und harrt der Dinge. Und muss sich dennoch matchfit halten. Die Liga hatte zuletzt erklärt, dass der VSV aus Ligasicht sämtliche Voraussetzungen für die Teilnahme an der Meisterschaft erfüllt habe. Aus GmbH-Sicht aber eben nicht.

Die Zeit nach der Suche eines Geschäftsführers für die GmbH läuft. Viele andere Entscheidungen müssen warten. Auch zum Beispiel, wie es mit dem Vorstand des Vereins EC VSV (ZVR-Zahl 424602340) weitergeht. Den Vorsitz hat ja Herzog erst am 4. Mai 2026 von Martin Winkler übernommen. Winkler ist aktuell noch Stellvertreter des Vorsitzenden.