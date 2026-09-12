Kritik an Treffen zwischen OeNB-Präsident Hahn und Vučić

Die Grünen fordern Aufklärung über den Besuch des Präsidenten der Österreichischen Nationalbank (OeNB), Johannes Hahn, beim serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Vučić hatte am vergangenen Sonntag ein Foto auf Facebook veröffentlicht, das ihn "mit Freunden aus Österreich und Deutschland" zeige. Auf dem Bild ist neben dem Ex-EU-Kommissar Hahn auch der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu sehen.