In Graz gibt es jetzt einen Klub fürs Spazierengehen

Beim „Graz Walk Club“ trifft man sich regelmäßig, um gemeinsam spazieren zu gehen. Einerseits für die Bewegung, andererseits um Leute kennenzulernen.

Für zahlreiche Studierende startet schon bald das neue Semester – für manche auch das erste Semester in ihrem Studi-Leben. Das bedeutet: Neuer Wohnort, neue Stadt, neues Umfeld. Das kann eine Herausforderung sein. Neue Leute kennenzulernen ist nicht immer die einfachste Aufgabe – vor allem, wenn aus den Leuten Freunde werden sollen. Eine Gruppe hat es sich in Graz jetzt zur Aufgabe gemacht, dieses Thema einfacher zu gestalten – in der Form eines Spazierklubs.

Der „Graz Walk Club“ trifft sich einmal wöchentlich (derzeit im Stadtpark), um gemeinsam spazieren zu gehen. Hinter dem Klub stehen Elliot Koh, Gabriela Ožegovic und Marko Ivančić. Seit Anfang August trifft sich die Gruppe im Stadtpark und mit ihnen immer mehr Interessierte, die gemeinsam spazieren und „socializen“ wollen.

Zum Vergleich: Beim ersten Spaziergang trafen sich rund eine Handvoll Leute, beim letzten waren es schon über 20. „Letztens hatten wir sogar Leute aus Leibnitz, die extra für den Spaziergang nach Graz gekommen sind“, erzählt Ožegovic.

Warum startet man so ein Projekt? „Ich habe einen Hund und gehe dadurch sehr viel. Da wäre es cool, mit anderen Leuten zusammenzugehen“, sagt Gabriela Ožegovic. Gleichzeitig gäbe es in Graz schon einige Laufklubs/Lauftreffs. Laut den Organisatoren seien diese Treffs spezifischer für eine gewisse Gruppe an Leuten geeignet. „Entweder man muss fit genug sein oder man muss sich fit genug fühlen. Zusätzlich muss man dafür auch gerne laufen“, sagen sie. Außerdem ist ein Spazierklub nicht so spezifisch wie ein Buchklub, bei dem man ein bestimmtes Hobby hat. Ein „Walk Club“ ist also eine Mischung, bei der man beim lockeren Spazieren einfach miteinander reden kann und trotzdem an der frischen Luft ist – ohne dass man ein spezielles Hobby haben beziehungsweise sportlich sein muss.

Kleinigkeiten, die das Gespräch leichter machen

Der Aspekt, der ebenfalls hervorsticht, ist der soziale. „Viele Besucher wollen einfach unkompliziert mit Leuten zusammenkommen und neue Menschen kennenlernen“, sagt Ivančić. Damit es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leichtfällt, sich mit neuen Personen auszutauschen, haben die Organisatoren auch vorgesorgt. Planmäßig werden zwei Runden im Stadtpark gedreht. Bei der ersten Runde werden Karten ausgeteilt und Leute mit den gleichen Karten kommen in eine Gruppe. Somit sollen die Personen nicht den Druck haben, eine Person finden zu müssen, mit der sie reden können.

© KLZ / Lukas Lorber Elliot Koh, Gabriela Ožegovic und Marko Ivanćić (von links) stecken hinter der Idee des Walk Clubs

Wenn die erste Runde im Stadtpark gedreht wurde, kann man in der Gruppe verbleiben oder durchtauschen. „Wir haben schon bemerkt, dass viele auch nach den zwei Runden noch miteinander abgehangen haben“, sagt Organisator Koh.

Falls es jemandem schwerfällt, das Eis mit einer fremden Person zu brechen, gibt es auch dafür eine Lösung. Die Organisatoren bereiten vor jedem Spaziergang spezielle Eisbrecher-Fragen vor, die unverfänglich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstützen sollen, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Es gibt sie immer auf Deutsch und auf Englisch.

© KLZ / Lukas Lorber Die Eisbrecher von einem September-Spaziergang

Neue Stadt, neue Freunde?

Die Fragen sind in zwei Sprachen, weil sie merken, dass unterschiedliche Leute zum Klub kommen. Einerseits sind es gebürtige Grazerinnen und Grazer, andererseits sind es Leute, die erst seit Kurzem in der steirischen Landeshauptstadt leben. Mit Letzterem hat die Organisatorengruppe auch schon Erfahrung gemacht. Koh kommt aus Singapur, Ožegovic und Ivanćić aus Kroatien. Alle drei sind für das Studium nach Graz gezogen und kennen das Gefühl, in einer neuen Stadt anzukommen.

„Wenn man einen neuen Job hat, vielleicht auch noch in eine neue Stadt kommt, ist es schwierig, neue Leute kennenzulernen“, sagt die Gruppe. Daher freut es sie, dass ihre Idee nicht nur ihnen neue Freunde beschert hat, sondern auch andere Leute schon Bekanntschaften gemacht haben.