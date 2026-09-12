CO2-Ausstoß weltweiter Modeindustrie steigt rasant

Der CO2-Ausstoß der Modeindustrie weltweit ist laut einem Bericht der NGO Apparel Impact Institute binnen zwei Jahren bis 2024 um fast 14 Prozent gestiegen. 2024 lagen die Emissionen bei rund einer Milliarde Tonnen CO2 und damit 6,3 Prozent höher als in den zwölf Monaten davor. Schon 2023 stieg der CO2-Ausstoß gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent. Grund: Es wird immer mehr Kleidung hergestellt, und dafür braucht es mehr Fasern - vor allem das aus Erdöl hergestellte Polyester.

© APA/AFP/ANTHONY WALLACE Es werden zu viele Textilien produziert

vor 44 Minuten 12. September 2026 um 06:11 Schweiz Mode +2 VorarlbergKlimawandel