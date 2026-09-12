Der morgendliche Kommentar aus der Redaktion.

Und plötzlich sind sie vorbei. Neun Wochen, vergangen wie im Flug. Ein paar Andenken sind geblieben: gebräunte Haut, Olivenöl, tausend Bilder am iPhone und wertvollere Erinnerungen im Herzen. Aus dem Rucksack der Tochter rieseln noch Sand und allerlei Meeresgetier, doch morgen wird er neu gefüllt, mit den Repräsentanten der Schulbedarfsliste. Deren Einkauf wurde brav erledigt, auch wenn wir irgendwann im zehnten Bastelladen endeten – auf der Suche nach dem gewünschten Borstenpinsel aus unbehandeltem Zirbenholz in der Größe 28 2/3. Während ich langsam verzweifelte, hat eine Mutter die Eltern-WhatsApp-Gruppe aus der Versenkung geholt und den Termin für den ersten Elternabend erfragt. Großartig.

Meine Ankündigung, nun zu normalem Essverhalten und kindgerechten Schlafenszeiten zurückzukehren, stieß auf ähnlich viel Begeisterung – das Jungvolk reagierte, als hätte ich ihm angedroht, ab sofort bei Wasser und Brot im Zweischichtsystem eines Hochofens arbeiten zu müssen. Die Kleine stellt sich bei der Aussicht, Montag um 7 Uhr früh geweckt zu werden, die große Lebensfrage: „Warum?“ Die Große zeigt wenigstens einen Anflug von Aufregung, steht doch der Wechsel ins Gymnasium bevor.

Reformen, Regeln, Freiheiten

Es wird ein Jahr der vielen Veränderungen, für nahezu alle im Bildungssystem. Denn 2026/27 bringt Österreichs Schulen einen ungewöhnlichen Mix aus Reformen, strengeren Regeln und neuen Freiheiten. Die ernüchternden PISA-Ergebnisse erhöhen den Druck, auf die Kernkompetenzen Deutsch, Lesen und Mathematik mehr Fokus zu legen. Nebenbei erfahren die digitalen Einflüsse eine stärkere Regulierung: Social Media wird für unter 14-Jährige beschränkt, während Medienverständnis und der Umgang mit KI bald früher und intensiver am Stundenplan stehen. Mit dem Kopftuchverbot, Suspendierungen und Konsequenzen bei Fehlverhalten will die Politik endlich klare Grenzen setzen und auch die Eltern zur Verantwortung ziehen – ohne die Mithilfe der Lehrenden wird dies aber nicht gelingen. Die Schulen selbst bekommen dafür mehr Spielraum eingeräumt: In welche Bereiche Fördermittel fließen sollen, bleibt künftig jedem Standort selbst überlassen.

Ob dieses Maßnahmenpaket den Unterricht verbessert, wird sich erst zeigen. Doch eines ist bereits klar: Lehrpersonal, Kinder und Eltern werden Anpassungsfähigkeit beweisen müssen.