Nach dem 1:2 bei Storhamar wartet am Samstag (17 Uhr) in Krefeld mit den Kölner Haien der nächste CHL-Gegner auf den KAC.

Während die KAC-Spieler am Donnerstagabend nach dem 1:2 in Hamar längst in der Kabine verschwunden waren, begann für Teammanager Daniel Schildorfer und Zeugwart Thomas Weratschnig wieder die Arbeit. Ausrüstung zusammenräumen, Wäsche abgeben, Material für die Weiterreise vorbereiten. Denn für die Rotjacken war Norwegen nur die erste Station. Am Freitag ging es weiter nach Düsseldorf, heute wartet in Krefeld das CHL-Duell mit den Kölner Haien.

35 Personen umfasst der KAC-Tross. Spieler, Trainer, Betreuer, Teamarzt – und Schildorfer. Er ist für die Organisation des Roadtrips zuständig. Sein Ziel klingt simpel: „Die Spieler sollen sich eigentlich nur darum kümmern müssen, wann sie zum Training müssen und wann sie spielen.“

Die Arbeit beginnt unmittelbar nach der Auslosung. Flüge werden gesucht, mit den Gastgebern Hotels, Busse, Trainingszeiten und Verpflegung abgestimmt. Am Mittwoch um 6.30 Uhr startete der Teambus in Klagenfurt Richtung Schwechat. Um 13.05 Uhr hob der Flieger nach Oslo ab, nach der Landung ging es weiter nach Hamar. Mit dabei ist ein kleiner Haushalt. Rund eine Tonne Gepäck reist durch Europa. Die 23 Kilogramm Freigepäck pro Spieler gehen praktisch für dessen Eishockeyausrüstung drauf, Privatgewand kommt ins Handgepäck. Dazu Schläger, Trainingsleibchen, Wasserflaschen, Therabänder, Faszienrollen, medizinisches Material und mehrere Aluboxen. Übergepäck wird auf die Reisegruppe aufgeteilt.

© Kac/kk Der KAC auf dem Weg nach Oslo

Sicherheits-Check mit KAC-Schal

Im Verlauf der vergangenen Jahre hat es sich förmlich eingebürgert, dass die Mannschaft, die bei CHL-Trips größtenteils Linie und nicht Charter fliegt, an Bord besonders herzlich willkommen geheißen wird. Markus Mitzscherling flog die Maschine nach Oslo, Flugbegleiterin Brigitte Fiala gab die Sicherheitshinweise vor dem Abflug am Mittelgang mit KAC-Schal um den Hals und Eishockeyhandschuhen. Als Geschenk der gesamten Crew gab es ein „Carepaket“ für die Mannschaft und ein gemeinsames Foto mit den Rotjacken.

Vor Ort regelt die CHL vieles bis ins Detail. Der Gastgeber muss vom Wäsche- und Trocknerservice über Handtücher und Shampoo bis zu Kaffee und Schleifmaschine einiges bereitstellen. „Wir wollen als Gastgeber auch, dass die Auswärtsteams bei uns alles bekommen, was sie brauchen. Genauso wollen wir behandelt werden“, sagt Schildorfer. Dazu gehört für den KAC auch, die fremde Kabine nach dem Spiel sauber zu hinterlassen.

So wartete die am Donnerstag verschwitzte Wäsche am Freitag bereits gewaschen und trocken in Hamar. Sachen holen, zum Flughafen, Oslo–Düsseldorf, anschließend nach Krefeld.

Am Samstag beginnt das Spiel gegen Köln um 17 Uhr. Danach wird wieder gegessen, gepackt und geräumt. Sonntag wartet um 9.40 Uhr der Flieger nach Wien.