„Kalter Schauer“: Buchhandel schlägt Alarm um junge Leser und KI

Fast ein Drittel weniger Buchverkäufe an 10- bis 15-Jährige, zwölf geschlossene Buchhandlungen: Die Kärntner Buchbranche fürchtet um Existenz und Demokratie.

Die Entwicklung im Buchhandel ist nicht nur wirtschaftlich problematisch, sondern auch demokratisch ein Super-GAU, warnt der Sprecher der Kärntner Buchhändler

Die Buchverkäufe an 10- bis 15-Jährige sind in Deutschland innerhalb nur eines Jahres um fast 30 Prozent eingebrochen: Zahlen wie diese alarmieren auch den heimischen Buchhandel, denn hierzulande verläuft die Entwicklung vergleichbar negativ. Helmut Zechner, Obmann der Fachgruppe Medien- und Buchwirtschaft in der Kärntner Wirtschaftskammer, läuft angesichts dieser Zahlen „der kalte Schauer über den Rücken: Das ist nicht nur wirtschaftlich problematisch, sondern auch demokratisch ein Super-GAU.“

BookTok hilft nur bedingt

Da sei der Anstieg bei Buchverkäufen von fast acht Prozent bei den 15- bis 19-Jährigen, ausgelöst durch Trends wie BookTok, nur ein schwacher Trost: „Den Einbruch kann dieses Plus nicht annähernd ausgleichen“, so Zechner. Denn nicht nur der Handel, sondern die gesamte Wertschöpfungskette von Autoren bis zu Verlagen „verliert junge Leser in einem Alter, in dem die Basis für das spätere Leseverhalten gelegt“ werde.

Preispolitik der Verlage problematisch

Im August sank der Buchabsatz gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent, im stationären Handel sogar um 5,5 Prozent. Auch die Umsätze gingen trotz gestiegener Durchschnittspreise zurück. E-Books können dem Trend wenig entgegensetzen, lediglich sechs bis sieben Prozent der Bücher werden in digitaler Form verkauft.

Mit jeder Buchhandlung, die schließt, geht auch ein Ort verloren, an dem Menschen mit Büchern und dem Lesen in Berührung kommen. — Helmut Zechner , WK-Obmann

Kritisch sieht Zechner die Preispolitik der Verlage. Bücher seien seit 1989 im Verhältnis zur allgemeinen Teuerung nur geringfügig teurer geworden. Hätten die Buchpreise mit der Inflation Schritt gehalten, müsste ein gebundener Roman heute an die 50 Euro kosten, rechnet Zechner vor. Allein die Personalkosten im Buchhandel seien seit 2020 um 30 Prozent gestiegen.

© Wkk|just Helmut Zechner, WK-Obmann der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft: „Diesen Einbruch kann das Plus nicht annähernd ausgleichen“

300 Buchhandlungen geschlossen

Die Folgen sind an der sinkenden Zahl an Buchhandlungen ablesbar: In Klagenfurt und Villach haben in den letzten Jahren zwölf Buchhandlungen zugesperrt, österreichweit mussten seit 2021 300 Buchhandlungen zusperren. „Mit jeder Buchhandlung, die schließt, geht auch ein Ort verloren, an dem Menschen mit Büchern und dem Lesen in Berührung kommen“, so Zechner. Eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Bücher von zehn auf fünf Prozent könnte etwas Entlastung bringen.

Welche Buchgattungen am stärksten verliert

Im ersten Halbjahr mussten nahezu alle Buchkategorien Rückgänge hinnehmen. Positiv entwickelte sich lediglich das Sachbuch mit einem Plus von 3,2 Prozent – hier können schon wenige Bestseller den Ausschlag geben. Die geringsten Rückgänge verzeichneten Belletristik (-0,7 Prozent) und Kinderbuch (-3 Prozent).

Die stärksten Einbußen gab es in den Bereichen Reisen (-11,3 Prozent) und naturwissenschaftliche Themen (-18,3 Prozent). „Wer heute ein Hochbeet bauen will, sucht die Anleitung im Netz oder fragt die KI. Dafür wird kaum noch ein Buch gekauft“, sagt Zechner. Das Einbrechen des Ratgebermarktes sei ein eindeutiges Indiz für den Trend hin zu KI-Informationen.

Wer heute ein Hochbeet bauen will, sucht die Anleitung im Netz oder fragt die KI. Dafür wird kaum noch ein Buch gekauft. — Helmut Zechner , WK-Obmann

„Die Kundschaft stirbt uns weg“

Zechner sieht Buchhändler und Verleger daher in einem „Mehrfrontenkrieg“. Erschwerend komme hinzu, dass „uns die Kundschaft wegstirbt“, während die Schere zwischen Kosten und Einnahmen weiter auseinandergeht: „Es drohen ganze Generationen buch- und bildungsferner Menschen herumzulaufen.“