Bekannte Arztpraxis in Oberkärnten steht zum Verkauf

Einst für verletzte Skifahrer gegründet, ist die MedAlm heute ein wichtiger unfallchirurgischer Standort. Trotz Verkaufsinserat läuft der Betrieb vorerst weiter.

Die MedAlm in Tröpolach steht derzeit um 680.000 Euro zum Verkauf – der Betrieb soll in der kommenden Wintersaison aber weiterlaufen

Direkt am Fuße des Nassfelds wird seit Jahren genäht, geröntgt und gegipst. Für verletzte Skifahrer und später auch für die Bevölkerung des Gailtals wurde die MedAlm zu einer wichtigen medizinischen Anlaufstelle. Nun steht das medizinische Zentrum in Tröpolach zum Verkauf. Auf Willhaben wird die Immobilie samt umfangreicher Infrastruktur um 680.000 Euro angeboten.

Ein sofortiges Ende der MedAlm bedeutet das allerdings nicht. Die Ordination wird auch in der kommenden Wintersaison wieder geöffnet sein und startet am 25. Dezember. „Der Verkauf ist vielmehr ein erster Schritt in Richtung beruflicher Rückzug“, erklärt Martin Kavallar. Seine Kassenordination in Villach sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. „Das wird alles zusammen zu viel. Irgendwann muss man anfangen, etwas abzuschließen“, sagt der Unfallchirurg.

© KK/MedAlm Die vorhandene Röntgenanlage zählt zur Ausstattung, die beim Verkauf der MedAlm übernommen werden kann

Seit 2011 am Nassfeld

Die Geschichte der MedAlm begann 2011. Kavallar übernahm den von Bergarzt Gerd Köhler aufgebauten Standort und entwickelte ihn zu einer unfallchirurgischen Anlaufstelle für Wintersportler und Einheimische. An starken Skitagen wurden dort zeitweise rund 50 Patienten versorgt. 2021 eröffnete Kavallar gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Orthopädin Helga Schabus-Kavallar, eine Gemeinschaftspraxis im ehemaligen Parkhotel in Villach und übernahm dort eine Kassenstelle für Unfallchirurgie.

Mittlerweile wird die MedAlm während der Wintersaison als Privatordination geführt. Die frühere Kassenstelle in Tröpolach übernahm inzwischen Unfallchirurg Eduard Traxler. Mit 60 Jahren möchte Kavallar nun ausloten, ob sich ein Käufer für den Standort findet. „Ich habe jetzt Zeit bis 65 und möchte einmal schauen, ob überhaupt Interesse besteht“, sagt er. Ein Notverkauf sei es nicht.

© KK/MedAlm Die MedAlm wurde speziell für den medizinischen Betrieb eingerichtet und verfügt über mehrere Behandlungsräume

Chance für ein Primärversorgungszentrum

Nach rund 15 Jahren fällt ihm der mögliche Abschied dennoch nicht ganz leicht. „Es ist sicher mein Baby gewesen. Ich habe viel aufgebaut.“ Gleichzeitig sei die MedAlm von Anfang an so konzipiert worden, dass sie von einem anderen Betreiber übernommen werden könne. „Es war immer mein Plan, dass die Marke weiterlebt.“ Besonders viel Potenzial sieht Kavallar in der vorhandenen Infrastruktur. Das 386 Quadratmeter große Gebäude verfügt unter anderem über ein digitales Röntgensystem, einen Operationsraum und ein Gipszimmer. „Es ist alles vorhanden. Man könnte mit dem morgigen Tag anfangen“, sagt Kavallar.

Neben einer Privatordination oder einem Ärztezentrum hält er den Standort auch für ein Primärversorgungszentrum (PVZ) für geeignet. „Für jemanden, der ein PVZ machen will, wäre das eigentlich eine aufgelegte Sache, weil alles da ist.“ Auch die Lage direkt am Eingang zum Nassfeld spreche für den Standort. Kavallar sieht vor allem im wachsenden Sommertourismus noch Möglichkeiten. „Es ist eine wachsende Tourismusregion. Mit einem ganzjährigen Betrieb könne ein künftiger Betreiber das vorhandene Potenzial noch stärker ausschöpfen“, ist sich der Arzt sicher. Wer Interesse am Kauf der MedAlm hat, findet weitere Informationen im Willhaben-Inserat „MEDALM – Medizinisches Zentrum Nassfeld“.