Vor 20 Jahren entstand Lena Hoscheks erster Bänderrock in Graz. Anlässlich des Aufsteirerns lässt man sich bei der Herstellung auf die Finger schauen.

Konzentriert legt Schneiderin Sandra Tappauf Stoffbänder aneinander und näht sie zusammen– vorsichtig, damit nichts verrutscht. Blumenranken auf dem einen, Hirsche auf dem nächsten, im ersten Moment haben die unterschiedlichen Stoffbahnen nichts gemeinsam. Doch am Ende soll aus den mindestens 30 dünnen Stoffteilen ein großes Ganzes entstehen. Vor 20 Jahren wurde er geboren, Lena Hoscheks Bänderrock, im ersten Atelier der steirischen Designerin in Graz. Nun kehrt die Produktion für zwei Tage zurück an die Geburtsstätte des in der Modewelt ikonischen Trachtenkleidungsstücks. Mitten im Geschäft der Designerin am Opernring entstehen in den kommenden Tagen live vor Ort fünf Bänderröcke.

„Die Idee war, den Leuten anlässlich der Trachtensaison zu zeigen, wie so ein Rock eigentlich entsteht“, erklärt Store-Managerin Elisabeth Köck. Die Röcke aus der Aktion wurden schon vorab an interessierte Kundinnen verlost, rechtzeitig zur „Aufsteirern“-Woche können sie abgeholt werden.

© KLZ/Simone Rendl Sorgfältig werden die einzelnen Bänder aneinander genäht

Sechs Stunden für einen Rock

Es mutet wie eine Rückkehr zu den Wurzeln an, sagen Köck und Alexander Flatz, kaufmännischer Leiter. „Wir feiern gerade unser 20. Jubiläumsjahr“, so Flatz. „Zusätzlich steht der September in Graz ganz im Zeichen des Handwerks und der Tradition – der Bänderrock vereint genau diese Elemente miteinander“, sagt Köck ergänzend. Mit der Aktion soll der Wert des Handwerks wieder in den Fokus gerückt werden, so die Idee dahinter. Ein Design, das im November 2005 als Experiment einer jungen Designerin begann, ist heute regelmäßig auf Laufstegen zu sehen – in den unterschiedlichsten Formen. „Ob klassisch oder opulent, durch die verschiedenen Schnitte, die es inzwischen gibt, ist für jeden etwas dabei.“

© KLZ/Simone Rendl Ein echter Lena-Hoschek-Bänderrock ist leicht zu erkennen: Ein Band trägt den Namen der Designerin

Sechs Stunden braucht Tappauf, um einen der fünf Röcke fertigzustellen, zwei Tage lang kann ihr im Geschäft am Opernring auf die Finger geschaut werden. Die Schneiderin hat Erfahrung mit der Fertigung der Röcke, „wir haben viele Jahre mit ihr gearbeitet“, so Flatz. Heute werden die Musterstücke im Atelier der Designerin in Wien gefertigt, die Wurzeln zur Steiermark hat Hoschek aber nie verloren. Erst im vergangenen Jahr entstand in Kooperation mit dem Land Steiermark eine eigene Sonderedition des Bänderrockes.

Der September steht in Graz ganz im Zeichen des Handwerks und der Tradition – der Bänderrock vereint genau diese Elemente miteinander — Elisabeth Köck , Store-Managerin

© KLZ/Simone Rendl Sandra Tappauf und Store-Managerin Elisabeth Köck

Eingenähtes Geheimnis

Woran man einen echten Bänderrock erkennt? Köck und Tappauf deuten auf das kleine Indiz, das sich in jedem Rock versteckt. Nahe der Taille ist es zu finden, ein eingenähtes Band, auf dem in verschnörkelter Schrift der Name der Designerin verewigt ist. Nicht nur zu Trachtenveranstaltungen wie dem Aufsteirern erfreut sich die modische Kreation mit steirischen Wurzeln großer Beliebtheit, wie Köck weiß. „Die Röcke werden auch gerne zu anderen schönen Anlässen wie Hochzeiten und Geburtstagen getragen. Wir bekommen auch immer wieder Fotos, wo Freundinnengruppen eigene Feste feiern, bei denen alle in ihrem Bänderrock kommen. Dieses Verbindende zu sehen, ist schön.“