Hengsberg trauert um Altbürgermeister Anton Lienhart

Am Mittwoch ist der ehemalige Bürgermeister von Hengsberg im 88. Lebensjahr verstorben. Über viele Jahre prägte Anton Lienhart die Gemeinde.

Leidenschaftlich, motivierend und positiv: Mit diesen Worten beschreibt Bürgermeister Manfred Rechberger Anton Lienhart. Der Land- und Forstwirtschaftsmeister war von 1965 bis 1969 Gemeinderat der ehemaligen Gemeinde Schönberg, von 1970 bis 1972 Vizebürgermeister von Hengsberg und anschließend bis 1990 Bürgermeister.

Mit unermüdlichem Einsatz, Weitblick und großem Verantwortungsbewusstsein habe er die südsteirische Gemeinde über viele Jahre geprägt. Eine seiner wohl größten Errungenschaften unter den zahlreichen Projekten war die Regulierung der Laßnitz, die seine Handschrift trägt.

Ein Mann der vielen Ämter

Abseits der Politik war Lienhart ein Mann der vielen Ämter und Vereinsmensch. So hat er etwa als Landesobmann der Landjugend Steiermark, Obmann des Wasserverbandes oder Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Steiermark gewirkt. „Er war total gesellig und ein begnadeter Landwirt, der vieles vorausblickend selbst ausprobiert hat“, erinnert sich Rechberger.

Er war total gesellig und ein begnadeter Landwirt, der vieles vorausblickend selbst ausprobiert hat. — Manfred Rechberger , Bürgermeister von Hengsberg

Für seinen Einsatz wurde der Familienvater und Großvater zum Ehrenbürger von Hengsberg ernannt. Darüber hinaus bekam Lienhart das große Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen. „Sein Wirken galt dem Wohl der Menschen und der Zukunft der Gemeinde. Dankbar bewahren wir sein Andenken“, heißt es seitens der Gemeinde.

Verabschiedung in der Aufbahrungshalle

Am kommenden Dienstag, dem 15. September, besteht ab 11 Uhr die Möglichkeit Lienhart in der Aufbahrungshalle Hengsberg die letzte Ehre zu erweisen. Statt Blumen wird um eine Spende für den Kindergarten und die Musikschule Hengsberg gebeten. Um 18 Uhr wird in der Pfarrkirche für den Verstorbenen gebetet. Die Verabschiedung selbst findet am Mittwoch, dem 16. September, um 14.30 Uhr in der Aufbahrungshalle statt.