Mehr als 200 Legehennen in Groß St. Florian sollen bis zum 24. September ein neues Zuhause finden. Zwei Tierschützerinnen aus Hengsberg helfen bei der Vermittlung.

Angelika Höller-Schmitt (links) und Britta Schmitt mit Heidi: Die Henne aus einem Legebetrieb hat nur noch einen Flügel, genießt ihr Leben bei den beiden aber dennoch sichtlich

Astrid lässt sich gern auf den Arm nehmen und ist die „Kuschelmaus“. Heidi kommt mit nur einem Flügel bestens zurecht und Gisi legt ihre Eier gerne ins Katzenkisterl. Auf dem Hof von Angelika Höller-Schmitt und Britta Schmitt in Schrötten bei Hengsberg haben Hühner Namen, ihre ganz speziellen Eigenheiten und mitunter sogar einen Lieblingsplatz auf der Couch. Legeleistung interessiert hier niemanden.

„Es ist ein Wahnsinn, dass das täglich gelegte Ei den Wert eines Lebens ausmacht“, sagt Britta Schmitt. Genau an diesem Punkt beginnt für die beiden Frauen ihre Arbeit. Sie suchen Lebensplätze für Hennen, die nach ihrer Zeit im Legebetrieb abgegeben werden – und sonst zur Schlachtung kommen. Aktuell geht es um gut 200 Tiere vom Betrieb der Familie Petra und Stefan Lamprecht in Kraubath bei Groß St. Florian. Bis zum 24. September können die Legehennen der Linie Lohmann Braun dort abgeholt werden.

1 / 2 200 Hennen der Linie Lohmann Braun suchen einen Lebensplatz – und damit die Chance auf ein Leben nach dem Legebetrieb © Lamprecht

1,50 Euro für ein Hühnerleben

Im Vorjahr stießen die beiden Tierschützerinnen über die Plattform Willhaben auf die Familie Lamprecht. Höller-Schmitt bot an, bei der Vermittlung zu helfen, aktivierte ihr Netzwerk und nahm Tiere teilweise selbst mit, wenn künftige Besitzer nicht nach Kraubath fahren konnten. Rund 70 Legehennen wurden auf diese Weise vermittelt.

„Die Tiere haben alles andere als ausgedient“, schildert Höller-Schmitt. „Sie sind rund eineinhalb Jahre alt und kommen noch auf etwa 80 Prozent Legeleistung.“ Eine Henne kostet 1,50 Euro. „Wenn sie sich eingewöhnt haben – und das geht meist recht schnell – legen sie so gut wie jeden Tag ein Ei“, erzählt Tierschützerin Britta Schmitt über ihre Erfahrungen mit übernommenen Legehennen.

1 / 2 Melone kommt bei der Hühnerschar bestens an: Britta Schmitt (links) und Angelika Höller-Schmitt verwöhnen ihre Tiere zwischendurch auch mit frischem Obst © KLZ / Eva Brutmann

Auch Petra Lamprecht ist es ein Anliegen, möglichst viele Tiere weiterzugeben. Im Schnitt gelinge es, 300 bis 500 Hennen zu vermitteln. „Jede Henne, der wir noch ein neues Zuhause schenken können, zählt“, sagt sie.

„Die Tiere blühen innerhalb kürzester Zeit so richtig auf. — Angelika Höller-Schmitt

Was ein neuer Lebensplatz verändern kann, erleben die beiden Frauen immer wieder. Manche Hennen seien nach der Ankunft eingeschüchtert, andere beginnen rasch, Gras, Erde und ihre neue Umgebung zu erkunden. „Die Tiere blühen innerhalb kürzester Zeit so richtig auf. Es ist eine Freude, das mitzuerleben“, strahlt Höller-Schmitt.

Auf dem Hof sieht man schnell, was sie damit meint. Die beiden Frauen haben Melone mitgebracht. Kaum liegt sie im Gras, kommen die ersten Tiere neugierig angelaufen. Astrid drängt sich nach vorne, die beiden Hähne Peter und Heinz halten sich nobel im Hintergrund: „Absolut jeder hat einen eigenen Charakter“, schmunzelt Schmitt.

Dass derzeit auch der Kinofilm „Lebensansichten eines Huhns“ eine Henne ins Zentrum einer Geschichte rückt, passt für die beiden zum Thema. Ihnen gehe es nicht darum, Menschen zu bekehren, sondern darum, den Blick auf Tiere zu verändern, die vor allem über ihre Leistung wahrgenommen werden.

„Die Hühner wollen einfach nur leben“, sagt Britta Schmitt. Hinter ihrem Haus verschwinden die Hennen derweil zwischen Wiese und Waldrand – und machen ziemlich deutlich, dass ein Hühnerleben weit mehr sein kann als die Summe seiner Eier.

© KLZ / Eva Brutmann Nach der Eingewöhnung beginnt für viele ehemalige Legehennen ein völlig neues Leben: Auf dem Hof der beiden Tierschützerinnen haben sie Auslauf, Gras unter den Füßen und viel Platz