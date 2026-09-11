BRICS-Staaten ringen bei Gipfel um Einigkeit

In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi treffen sich am Wochenende die Staaten der BRICS-Gruppe. Das Treffen des Schwellenländer-Bündnisses findet unter schwierigen Bedingungen statt, denn der Krieg der USA und Israels gegen den Iran spaltet die Mitglieder: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Iran stehen sich in dem seit mehr als einem halben Jahr andauernden Konflikt feindlich gegenüber. Iranische Raketen trafen die VAE, diese setzten ihre Handelsbeziehungen aus.