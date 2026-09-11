Rückkehr in eine ganz normale Schule mit einem Ort des Gedenkens

Architekt Peter Polding hat im Borg Dreierschützengasse belastete Räume aufgelöst: „Wenn die Schüler eine positive Überraschung erleben, haben wir viel geschafft.“

Am Montag kehren die Schüler 15 Monate nach der furchtbaren Tragödie, bei der neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschossen worden sind, zurück ins Stammhaus des Borg Dreierschützengasse

Zehn hölzerne Namenstafeln ruhen an Stäben in einer Vase. Jedes Schild zeigt auch das Porträt eines Menschen dieser Schule. Es sind jene neun Schülerinnen und Schüler sowie jene Lehrerin, denen im Juni 2025 bei der furchtbaren Bluttat ihr Leben genommen worden ist. „Dahinter“, erklärt Architekt Peter Polding, „sind zehn Kästchen, die an die Schulspinde draußen an den Gängen erinnern.“ Es sind die Spinde der Zehn, die hier in der Schule ihren besonderen Platz haben: Hier können ihre ehemaligen Klassenkameraden Briefe an ihre Freunde deponieren, sich an sie erinnern, ihrer gedenken.

Dieser Ort der Stille und des Rückzugs ist eines der zwei belasteten Klassenzimmer, die der Planer Polding in Struktur und Funktion aufgelöst hat. Die Hälfte des Raums ist nun ein stilisierter Park und geöffneter Außenraum im Schulinneren. Niemand muss hier herein, aber jeder kann sich hierher zurückziehen, um Ruhe zu finden, um zu gedenken.

„Drei Millionen Euro sind mit Unterstützung des Bildungsministeriums in die Adaptierung, die Sanierung und Modernisierung geflossen“, erzählt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Es ging darum, „Sicherheit, beste Rahmenbedingungen fürs Lernen und Räume für Begegnung und Gemeinschaft zu schaffen“, erläuert Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ). Und der vom Planer geführte Rundgang für Medienvertreter zeigt: Der Intervention ist eindrucksvoll gelungen. Zwei Klassenräume sind aufgelöst, im zweiten ist die Bibliothek in einer Durchgangszone zu einer weiteren Terrasse untergebracht. Die zwei benötigten Klassen sind in den früheren EDV-Räumen untergebracht, die Computer sind nun dort, wo einst die Bücherei war. Auch die belasteten Sanitärräume sind völlig neu gestaltet worden.

© APA / Erwin Scheriau Direktorin Liane Strohmaier (BORG Dreierschützengasse) im „Stillen Garten“, einem der zwei aufgelösten Klassenzimmer, das nun dem Gedenken an die Opfer gewidmet ist

Die Direktorin Liane Strohmaier blickt dem Schulstart am Montag voll Zuversicht entgegen: „Es sind schon Schülerinnen und Schüler mit psychologischer Begleitung durchs Haus geführt worden und es hat ihnen sehr gut gefallen. Vor allem, dass nun in jedem Klassenzimmer ein Spiegel ist, hat sie begeistert“, schmunzelt sie.

© APA / Erwin Scheriau Direktorin Liane Strohmaier und Architekt Peter Polding

Respekt vor der Architektur und dem Schulleben

Architekt Polding streut dem ursprünglichen Planer des Schulbaus, Hans Gangoly, Rosen für die Qualität des Gebäudes. Er habe hier die Veränderungen mit viel Respekt und im Einklang mit der ursprünglichen Planung vorgenommen. Diesen Respekt bringt er auch dem Schulleben entgegen. Auch die Kritzeleien von Jugendlichen an den Sichtbetonwänden oder Pickerl an den Säulen durften bleiben. „Alle lieben ihre Schule, darauf haben wir geachtet.“ Die Gänge sind nun in einem „freundlichen, gebrochenen Weiß“ gestrichen, das eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Das neue Farbkonzept auch in den Klassenzimmern, wird aufs ganze Haus ausgerollt. Im Eingangsbereich wird auch noch eine Terrasse gestaltet, stehen weitere Arbeiten an.

1 / 6 Architekt Peter Polding, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, LR Stefan Hermann (FPÖ) und Direktorin Liane Strohmaier (BORG Dreierschützengasse) © ERWIN SCHERIAU

Architekt und Bildungsdirektorin haben das Haus am Freitag symbolisch zurück in die Hände der Schulleiterin übergeben. Die psychologische Begleitung wird zurückgefahren, bleibt aber in Rufbereitschaft. Die Rückkehr in die alte, neue, ganz normale Schule soll für alle, Lehrende, Schülerinnen und Schüler, und Eltern ein Schritt zur Normalität werden. Strohmaier glaubt fest daran, dass dies gelingt.