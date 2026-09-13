Trompeter von Band Matakustix unterrichtet in Wolfsberg

Die Musikschule Wolfsberg setzt seit Jahrzehnten auf Jazz, Pop und Rock im Unterricht. Unterstützung bekommt sie nun von Daniel Amann, Trompeter bei Matakustix.

Wie gut Jazz, Pop oder Rock harmonieren, zeigen auch viele junge Musikerinnen und Musiker aus Wolfsberg. Entweder bleiben sie hier im Lavanttal oder sie formieren sich anderswo mit anderen Musikbegeisterten zu einer Band. Für großen Anklang – vor allem auf Social Media – sorgt unter anderem aktuell die Wolfsberger Band „UnderlinedBrass“.

© Stefan Müller – alternarockerfoto Daniel Amann spielt Trompete, seit er sieben Jahre alt ist

Genau diesen Zugang hat auch Daniel Amann, Trompeter der Kärntner Band Matakustix, der ab sofort an der Musikschule Wolfsberg unterrichten wird – in den Fächern Trompete, Ensemble, Bläserklasse und Musikwerkstatt. „Solche Bands zeigen genau das, was passieren kann, wenn sich Kinder oder Jugendliche treffen und ihr eigenes Dings machen. Einfach ihre Ideen ausprobieren“, sagt Amann, der pro Woche jeweils einen Tag in Wolfsberg und einen in St. Margarethen unterrichten wird.

Mir ist es wichtig, dass jeder von Anfang an, die eigene Identität einbringt. — Daniel Amann , Musiker

Amann möchte das auch in seinem Unterricht vermitteln: „Mir ist es wichtig, dass jeder von Anfang an die eigene Identität einbringt. Und das ab dem ersten Tag. Kinder, die beispielsweise zeichnen, machen auch von Beginn an, was ihnen in den Sinn kommt. Und das ist mir auch wichtig in der Musik so weiterzugeben. Im Idealfall machen die Schülerinnen und Schüler gleich Musik mit anderen, sodass weitere Ensembles entstehen.“ Für ihn selbst passt der Schritt ins Lavanttal perfekt, denn der Liebe wegen plant er langfristig in der Region Fuß zu fassen.

© Stefan Müller - alternarockerfoto Auf der Bühne mit Matakustix

Der Klagenfurter selbst spielt seit seinem siebenten Lebensjahr Trompete. „Bei einem Neujahrskonzert mit meiner Familie durften mein Bruder und ich Instrumente ausprobieren. Bei der Trompete kam bei mir gleich ein Ton raus.“ Darauf folgten Unterricht an der Musikschule und dem Landeskonservatorium in Klagenfurt und Auslandsaufenthalte in Köln oder Schweden. „Ich habe bei den großen Trompetenpädagogen unserer Zeit Impulse geholt“, so Amann, der seit 2023 Teil von Matakustix ist und viel Erfahrung in einer „Big-Band“ hat. Vor allem bei Matakustix konnte er seine persönliche Note reinbringen und selbst Stücke formen – und das in den unterschiedlichsten Musikrichtungen. Und genau diese Erfahrung möchte er nun an der Musikschule Wolfsberg weitergeben.

© KK/Musikschule Musikschuldirektor Daniel Weinberger

Auch Daniel Weinberger, Direktor der Musikschule Wolfsberg, freut sich über den Zuwachs. „Wir haben bereits eine sehr gut funktionierende ‚Jazz-Pop-Rock-Abteilung‘ und immer wieder Schüler, die unsere Schule verlassen und dann Musik an Universitäten in Graz, Linz oder Wien studieren. Daniel passt somit perfekt zu unserem Konzept und darüber bin ich sehr glücklich.“ Durch Pensionierungen ist seit kurzem Stefan Koller als Jazz-Saxophonist dabei und für Stefanie Dietrichsteiner, die nach Spittal wechselte, kommt Amann ins Team. „Die Big-Band ist jetzt wieder komplett“, sagt Weinberger mit einem Lachen.

Obwohl fast alle Plätze belegt sind, sind aktuell noch ein paar Restplätze verfügbar. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht am Montag, dem 14. September von 16 bis 18 Uhr in Wolfsberg und St. Margarethen.