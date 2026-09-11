Als Soldat hat Herbert Colledani viel Leid erlebt, doch die Familie hat ihm später umso mehr Freude bereitet. Mit seiner Anna teilte er 76 gemeinsame Jahre.

Mit Herbert Colledani hat am 8. September der älteste Kärntner im stolzen Alter von 107 Jahren nach einem ereignisreichen Leben in Hermagor für immer die Augen geschlossen. Am 13. April 1919 in Mauthen geboren, wuchs er ebendort bei seinen Großeltern auf und absolvierte später eine Lehre in der Weberei Pichler im Gitschtal, bevor er mit 21 Jahren in den Zweiten Weltkrieg einberufen wurde. „Ich habe meinen besten Anzug angezogen und wurde in einen Viehwaggon verladen nach Stralsund zur Ausbildung zum Kraftfahrer“, erzählte er später daheim.

Von 1940 bis 1945 war er in Russland, wo er mit Tod, vielen verletzten Kameraden und Hunger konfrontiert war. Herbert Colledani überlebte, kam nach Kriegsende nach einem Schuss in den Fuß in ein Lazarett und flüchtete aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Westfalen (Deutschland). Zu Fuß führte ihn der Weg über 1000 Kilometer heim ins Gitschtal, wo er einen Monat später am Peter-und-Paultag 1945 ankam. Das wusste er noch ganz genau.

76 Ehejahre

Es kamen glücklichere Jahre: 1946 heiratete Colledani seine Verlobte Anna. Sie bauten ein kleines Haus im Gitschtal, auch wenn sie arbeitsbedingt der Weg zwischenzeitlich nach Innsbruck führte. 1962 baute das Ehepaar noch einmal ein Haus in Hermagor, wo Herbert, inzwischen Webermeister, auch seine eigene Weberei führte. „Dort lebte und arbeitete er glücklich bis zu seinem Schlaganfall 2015. Seit dieser Zeit wurde er im Pflegeheim in Hermagor gut betreut. Doch diese Zeit der Unselbstständigkeit war für ihn schwer“, erzählt die Trauerfamilie. 2018 folgte ihm seine Frau ins Pflegeheim, wo sie 2022 im 100. Lebensjahr starb. Die beiden waren 76 Jahre verheiratet. Drei Kinder, sieben Enkel, zehn Urenkel und ein Ururenkelkind bereicherten ihr Leben. Nun folgte Herbert seiner Anna im 108. Lebensjahr nach. Er wird am 14. September um 14 Uhr in Hermagor beerdigt.