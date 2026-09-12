Eine Brücke, die zeigt, wer wirklich zählt

Seit Juli ist der Gailsteg gesperrt, Lösung ist aktuell keine in Sicht

Seit Jahren ist der schlechte Zustand des Gailstegs bekannt. Passiert ist bisher nichts. Der Umgang mit der Brücke zeigt, welchen Stellenwert Rad- und Fußverkehr wirklich hat.

Der bauliche Zustand einer gut frequentierten Brücke wird als „sehr schlecht“ eingestuft, Expertinnen und Experten empfehlen, umgehend Maßnahmen zu setzen und dann passiert erstmal fünf Jahre: nichts. Unvorstellbar? Nein. Fügt man die Information hinzu, dass es sich um eine Brücke für Rad- und Fußverkehr handelt, wird die Sachlage verständlicher.

Was sich rund um den seit Juli gesperrten Gailsteg, der Unterschütt und Erlendorf verbindet, abspielt, zeigt einmal mehr deutlich, dass Österreich ein Autoland ist. Auch wenn gerne betont wird, wie fahrradfreundlich Städte wie Villach seien, sieht man durch diesen Fall deutlich, was man als Radfahrerin im Alltag täglich erlebt: Radverkehr wird nicht ernst genommen.

Dass ausgerechnet die Villacher SPÖ, in deren Referatsverantwortung die Instandhaltung der Brücke seit Jahren fällt, eine Petition an das Land Kärnten startete, um diese (finanzielle) Verantwortung abzuschieben, lässt einen ratlos zurück.

Den betroffenen Anrainerinnen und Anrainern bleibt zumindest eines: Während ihrer Umwege viel Zeit darüber nachzudenken, warum Fußgänger und Radfahrer im „Sport- und Radland Kärnten“ so wenig Priorität haben.