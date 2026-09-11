Trinkwasser in St. Martin a. W. muss nicht mehr abgekocht werden

Vergangene Woche kam die Freigabe nach entsprechenden Wasserproben. Um Engpässe künftig zu vermeiden, will die Gemeinde neue Quellen erschließen.

Nötig wurde das Abkochen des Trinkwassers, nachdem die Freiwillige Feuerwehr Köflach Anfang August nach einem Wasserversorgungsengpass Wasser in die Hochbehälter der Gemeinde geliefert hatte. Das Abkochen war eine Vorsichtsmaßnahme, da Verunreinigungen durch die Transporte nicht ausgeschlossen werden können. Seit vergangener Woche ist diese Maßnahme obsolet, das Trinkwasser in St. Martin am Wöllmißberg ist laut Wasserproben einwandfrei. „Wahrscheinlich war es das auch schon länger, Wasserproben zu nehmen ist aber eine komplizierte Angelegenheit und einzelne Werte waren teils unklar“, erklärt St. Martins Bürgermeister Markus Holzer.

Zwar sei es nur ein kurzer Engpass gewesen, betont Holzer. Um solche Situationen in heißen und trockenen Sommern künftig dennoch vermeiden zu können, plant die Gemeinde, neue Quellen im Bereich der bestehenden zu erschließen. „Probegrabungen haben wir schon durchgeführt, jetzt müssen wir die Finanzierung noch klären“, so der Ortschef.