Schlafexperte Gottfried Lang macht am 18. September mit einem patentierten Liegesimulator Station im LCS Leoben. Die Vermessung ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten.

Auf der Suche nach erholsamem Schlaf und der passenden Matratze unterstützt das ergonomische Liegezentrum „schlafTEQ“, das in der Steiermark Standorte in Graz und seit Oktober 2025 auch in Hartberg betreibt. Am Freitag, 18. September, kommt Schlafexperte Gottfried Lang im Rahmen eines Pop-up-Events ins LCS Leoben.

Dort kann man sich kostenlos am patentierten Liegesimulator vermessen lassen. Die wenige Minuten dauernde Analyse erfolgt in Alltagskleidung durch zertifizierte Schlafexperten des Instituts Proschlaf. Dabei wird ermittelt, an welchen Stellen und in welchem Ausmaß der Körper während der Nacht Unterstützung benötigt.

© KLZ / Moritz Weinstock Die Wirbelsäule sollte beim Schlafen gerade bleiben

Der Liegesimulator misst zunächst den Druck, den der Körper auf die Schlafunterlage ausübt. Zusätzlich werden die Schlafposition sowie individuelle Beschwerden im Rücken-, Nacken- und Schulterbereich berücksichtigt. Ziel ist es, die Wirbelsäule während des Schlafens möglichst gerade zu halten. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Terminbuchung erforderlich.