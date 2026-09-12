Imposante Belüftungsanlage in Kärntner See bekommt ein Service

2011 wurde die Tiefenbelüftungsanlage im Brennsee letztmalig an die Oberfläche geholt. Am 26. September wird das Gerät umfassend serviciert. Zahlreiche Schaulustige werden erwartet.

Die meisten Badegäste bekommen von ihm nichts mit. Tief unter der Wasseroberfläche arbeitet seit Jahrzehnten ein Gerät, das für den Brennsee eine wichtige Aufgabe übernimmt. Die Tiefenbelüftungsanlage „Tibean“ bringt Sauerstoff dorthin, wo er von alleine schwer hinkommt. Am Samstag, 26. September, steht für die tonnenschwere Anlage nun eine umfassende Wartung an.

Seit 1992 ist „Tibean“ im Einsatz. An der Funktion der Anlage hat sich seitdem nichts geändert. Sie soll verhindern, dass in den tiefen Wasserschichten zu wenig Sauerstoff vorhanden ist. Vereinfacht gesagt arbeitet das Gerät wie eine große Pumpe. Sie holt sauerstoffarmes Wasser aus der Tiefe nach oben, mischt es mit fein verteilten Luftblasen und leitet das mit Sauerstoff angereicherte Wasser wieder zurück. In rund 20 Metern Tiefe wird es anschließend in verschiedene Richtungen verteilt. Die imposante Anlage ist 22,5 Meter lang und wiegt rund 4,3 Tonnen. Ein am Seeufer befindlicher Schaltschrank ermöglicht die Funktionskontrolle des Gerätes.

© KK/Gemeinde Feld am See Das Gerät ist rund 22 Meter lang und wiegt 4,3 Tonnen und in rund 24 Metern Tiefe verankert

Belüftung für bessere Wasserqualität

Warum dieser Aufwand nötig ist, zeigt sich am Seegrund. Dort wird abgestorbenes organisches Material von Bakterien abgebaut, wobei Sauerstoff verbraucht wird. Ist davon zu wenig vorhanden, kann sich Phosphor aus dem Sediment lösen. Dieser Nährstoff fördert wiederum das Algenwachstum. Die Belüftung hält deshalb Sauerstoff im Tiefenwasser und bremst die Freisetzung von Phosphor. Damit sie diese Arbeit zuverlässig erledigen kann, braucht sie in größeren Abständen eine gründliche Kontrolle. Dazu gehört auch das Schlauchsystem mit insgesamt rund 100 Metern Länge, das überprüft und bei Bedarf erneuert wird.

Der Brennsee Der Brennsee liegt auf 739 Meter Seehöhe und ist rund 41 Hektar groß und bis zu 26,3 Meter tief. Gespeist wird der See unter anderem durch Grundwasser sowie mehrere kleinere Zuflüsse aus dem Norden. Der Abfluss führt über den Kleinkirchheimer Bach und den Riegerbach weiter in den Millstätter See. Der See hatte bisher zwei offizielle Namen – Brennsee und Feldsee, im vergangenen Herbst wurde der Name Feldsee offiziell entfernt.

Teamarbeit ist gefragt

Die letzte große Wartung fand im Juni 2011 statt. Damals wurde die Anlage gereinigt und erstmals das komplette, 100 Meter lange Schlauchsystem ausgetauscht. Für die Arbeiten waren Feuerwehr, Wasserrettung, Bauhofmitarbeiter und ein eigens angereister Techniker im Einsatz. Schon damals zeigte sich, dass eine Wartung kein Handgriff vom Ufer aus ist. Das schwere Gerät muss mit entsprechendem technischen Aufwand bewegt werden, Taucher sind dabei ebenso wichtig wie geeignete Wetter- und Windverhältnisse.

Am 26. September wird „Tibean“ nun wieder umfassend überprüft und gewartet. Welche Teile tatsächlich getauscht werden müssen, ergibt sich bei der Kontrolle.