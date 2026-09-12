Ferlach spielt heute (19) und morgen (18) gleich zweimal Europacup. Was bedeutet dieses Wochenende für den Verein? WALTER PERKOUNIG: Enorm viel. Auch für die Wahrnehmung ist es großartig. Dieses Medienecho wie 2026 hat es im Kärntner Handballsport noch nie gegeben. Wir sind in aller Munde, und das macht uns stolz. Ich bin ein großer Verfechter der Linie: Wenn man sich etwas erarbeitet und erreicht hat, sollte man es auch durchziehen. Nur für so einen kleinen Verein ist es extrem belastend. Wir haben keinen riesigen Kader, solche Spiele werden uns Substanz kosten und vermutlich den einen oder anderen Punkt in der Liga. Schwächephasen sind fast unvermeidbar. Aber als Sportler willst du solche internationalen Partien spielen, und die Jungs haben es sich verdient. Es kommen ein Delegierter aus Polen und ausländische Schiedsrichter, der Hallensprecher ist gezwungen, Englisch zu sprechen, und der Einlauf wird minutiös geplant. Das ist ein anderes Flair.

Letztes Jahr schrieb man mit dem Halbfinaleinzug Geschichte. Was ist künftig noch möglich? Wir betreiben Nachwuchsarbeit, um eine gute Männermannschaft zu stellen. Markus Kelih und David Gysin haben viel Spielzeit bekommen, davon werden wir heuer hoffentlich profitieren. Ich will uns aber trotzdem nicht unter Druck setzen. Von einem Meistertitel in Ferlach zu sprechen, wäre vermessen. Da sind wir budget- und kadermäßig weit weg.

Die Erwartungen steigen. Wie schwer ist es, aus einem historischen Erfolg eine nachhaltige Entwicklung zu machen? Genau das ist die alles entscheidende Frage! Voriges Jahr war es ein Moment zum Genießen, und jetzt gilt es, diese Leistung zu bestätigen – und zwar dauerhaft. Nur ist das oft schwieriger als alles andere, denn jeder kennt die Eintagsfliegen. Für mich wird diese Saison eine der wichtigsten überhaupt. Der Auftakt mit den zwei Siegen in der Liga war optimal, und wir haben diese Phase schon einmal völlig verletzungsfrei überstanden. Dieses Wochenende sollen sie die Atmosphäre aufsaugen, aber wir wollen weiterkommen. Die Färöer haben eine große Entwicklung durchlaufen, aber sie spielen dort alle den gleichen Stil. Wir wissen, was auf uns zukommt und was wir können. Ich bin komplett überzeugt, dass wir ihnen in der Deckung Paroli bieten können.

Sie stehen als Boss selbst oft im Hintergrund. Was treibt Sie an, so viel Energie in den Handball zu investieren? Ehrgeiz! Das bekomme ich mein ganzes Leben nie weg. Auch ohne Emotion funktioniert es im Sport nicht. Ich habe deshalb für mich entschieden: Wenn ich einmal die Emotion verliere, dann lasse ich es bleiben.

Was hoffentlich noch lange nicht passieren wird. Aber wie schwer ist der Kampf ums Budget tatsächlich jedes Jahr aufs Neue? Riesig! Wir leiden generell im Kärntner Sport. Da reicht ein Blick auf die Budgetdiskussionen. In sehr vielen Bereichen wird nicht gespart, der Sport hat das kleinste Budget. Und wenn man dann hört, dass man keine Lobby hat, ist das richtig hart. Wenn man anderen nur etwas Geld streichen würde, liegen schon zig Petitionen auf, Demonstrationen werden geplant, und man kommt ins Fernsehen. Wenn man zu unseren Nachbarländern schaut, muss man sich eingestehen, dass wir hier in Österreich in gewissen Bereichen nachhinken. Uns fehlen Sportstätten. Bei uns heißt es Sporthalle Ferlach – in Wahrheit haben wir Turnhallen von Volksschulen und einer HTL. Unsere Trainingszeiten müssen wir nach den Stundenplänen der Schulen richten. Deshalb blicke ich, was die Hallenthematik betrifft, sehr neidisch nach Slowenien. Allein in Tržič, nach dem Loiblpass, gibt es zwei private Ballspielhallen. Seien wir uns ehrlich: Wenn du beispielsweise im Schwimmen oder in der Leichtathletik etwas erreichen willst, musst du auswandern.