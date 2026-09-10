Deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt zu Strom-Sabotage

Nach einer Reihe von Sabotageangriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Verdächtigen übernommen. Wegen der besonderen Bedeutung habe die Karlsruher Behörde den Fall übernommen, hieß es. Unter anderem gehe es um den Verdacht verfassungsfeindlicher Sabotage. Ein 48-Jähriger soll an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen versucht haben, Stromleitungen in der Nähe von Kohlekraftwerken zu sabotieren.

© APA/dpa 05.09.2026, Nordrhein-Westfalen, Niederzier: Polizeifahrzeuge stehen neben Strommasten, während die Polizei den Hambacher Forst in der Nähe von Niederzier durchsucht. Die Polizei fahndet weiter mit Hochdruck nach einem Mann, der Sabotageaktionen gegen das deutsche Stromnetz verübt haben soll. Foto: Jan Ohmen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++