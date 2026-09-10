Mehr Transparenz am Arbeitsmarkt hingegen wäre gerade in Zeiten des Umbruchs eine Chance für die vielen verunsicherten Arbeitnehmer, deren Jobs durch KI & Co. bedroht sein können

Die Arbeitswelt verändert sich schnell. Höchste Zeit, dass die Arbeitsmarktpolitik nicht nur Arbeitslosen, sondern auch Beschäftigten mehr Orientierung bietet.

Wir erleben nicht nur eine geo- und sicherheitspolitische Zeitenwende, sondern auch eine wirtschaftlich-technologische. Die Arbeitswelt verändert sich folglich atemberaubend schnell, die Halbwertszeit des Wissens sinkt rapide, geforderte Kompetenzen wandeln sich – Technologien wie Künstliche Intelligenz ändern alles.

Der Vorschlag von IHS-Direktor Holger Bonin, das AMS solle in solch stürmischen Zeiten seinen Fokus auch auf aktiv Beschäftigte lenken, ist richtig. Newsletter an Berufstätige über bessere Jobchancen sieht er als staatliche Aufgabe. Denn mit dem demografischen Wandel schrumpft das Arbeitskräftepotenzial – die Verschwendung von Ressourcen verbietet sich mehr denn je.

Damit die Menschen den besten Job bekommen, den sie kriegen können, braucht es aber viel mehr Informationen. Um zur Drehscheibe für die Vermittlung bereits Beschäftigter zu werden, fehlen dem AMS etwa Daten zu den konkreten Jobprofilen aus den Betrieben. Deren Sorge, dass mehr Offenheit gute Mitarbeiter zum Weiterziehen bewegt, ist nicht unbegründet.

Bekannte Maßstäbe der Vergangenheit gelten nicht mehr, die Arbeitswelt muss daher neu vermessen werden. Die Landkarte voller weißer Flecken und Wissenslücken bei Jobs und Karrieren wird zur Wohlstandsgefahr. Mehr Transparenz am Arbeitsmarkt hingegen wäre gerade in Zeiten des Umbruchs eine Chance für die vielen verunsicherten Arbeitnehmer, deren Jobs durch KI & Co. bedroht sein können.