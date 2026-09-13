Obmann Verein Peršman: „Antifaschismus ist eine Geisteshaltung“

In Graz gibt es natürlich eine größere Dichte an Angeboten und ein Publikum, das mit unterschiedlichen Formaten vertrauter ist. Im ländlichen Raum braucht es manchmal mehr Vermittlungsarbeit. Generell kann man aber nicht einfach etwas veranstalten und davon ausgehen, dass die Leute kommen. Man muss Orte einladend gestalten, Beziehungen aufbauen und Menschen persönlich ansprechen. Das ist für mich überhaupt ein zentraler Teil von Kulturarbeit.

Sie sind im Lavanttal aufgewachsen und leben seit Jahren in Graz. Was unterscheidet die Kulturarbeit in einer Großstadt von jener in einer kleinen Stadt?

Sie haben Lehramt studiert. Wie kamen Sie zur Erinnerungskultur?

In meiner Schulzeit habe ich relativ wenig über die Geschichte der Kärntner Sloweninnen und Slowenen oder den Widerstand gegen den Nationalsozialismus gelernt. Erst in Graz bin ich mit Veranstaltungen und Initiativen dazu gekommen. Ich war verwundert, dass ich nichts über den Peršmanhof wusste, nur 60 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Zum Peršmanhof bin ich über eine antifaschistische Bildungsfahrt gekommen. Dort gab es ein Gespräch mit einer Zeitzeugin. Das hat mich sehr bewegt. Am Peršmanhof fasziniert mich bis heute die Verbindung von Gedenken und Widerstandsgeschichte. Widerstand zeigt auch, dass Menschen in schwierigen Situationen den Mut haben können, für bestimmte Werte einzustehen. Es ist eine große Ehre diesen Ort mitgestalten zu dürfen und das, obwohl ich nicht Teil der slowenischen Volksgruppe bin. Ich bin ihnen dankbar für das Vertrauen.