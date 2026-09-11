Köflach-Coach Kevin Friesenbichler: „Ich strebe immer das Höchste an“

Trainer Kevin Friesenbichler und Köflach empfangen in der Landesliga am Freitag (19 Uhr) St. Anna.

Für den Landesliga-Herbst setzt sich Köflach stets ein Punkteziel für die nächsten fünf Spiele. Nach vier Runden halten die Weststeirer nun bei sechs Zählern, nach zwei Niederlagen zum Auftakt gab es zuletzt zwei Siege zu Null. Ob man sich bei einem Dreier gegen St. Anna am Freitag (19 Uhr) im Plansoll befindet, will Neo-Trainer Kevin Friesenbichler zwar nicht nach außen tragen, aber „wir haben eine sehr gute Entwicklung genommen, haben mit Lebring und Ilz zwei absolute Titelaspiranten an den Rand einer Niederlage gebracht und zuletzt zwei Partien gespielt, mit denen ich hochzufrieden war“, sagt der 32-Jährige.

Trotz des Umbruchs im Sommer sei das Team bereits weiter, als von Friesenbichler zum jetzigen Zeitpunkt erwartet. „Jeder zieht mit und ist absolut bereit, den Weg, den wir eingeschlagen haben, mitzugehen“, sagt der Weizer. „Wir wollen in Köflach einen aggressiven und intensiven Fußball gegen den Ball spielen, wo alle bereit sind, über den Punkt drüberzugehen.“

© Richard Purgstaller Auf Kurs: Reality Asemota (rechts) und Köflach

Seine aktive Spielerkarriere hat der ehemalige Sturm-Angreifer im Sommer nach seiner Zeit bei Wildon ad acta gelegt. „Ich hätte schon Möglichkeiten gehabt, weiterzumachen, aber ich habe mich immer schon mit dem Trainersein beschäftigt. Und ich habe immer gesagt, wenn ein Projekt entsteht, womit ich mich identifizieren kann, will ich das machen – und das war mit dem ersten Gespräch in Köflach klar“, sagt Friesenbichler, der Inhaber der UEFA-B-Lizenz ist. „Dabei wird es nicht bleiben, ich strebe immer das Höchste an.“

Für Friesenbichler ist Köflach nun die erste Station als Cheftrainer einer Kampfmannschaft. „Es ist extrem intensiv“, sagt Friesenbichler. „Wenn man sich im Detail mit der Materie Fußball beschäftigt, kommt man wenig zur Ruhe – aber es macht extrem viel Spaß!“