Landjugend Diex errichtet neue Aussichtsterrasse am Panoramaweg

Finanziert wird das Projekt unter dem Titel „Lieblingsplatzl“ mit Mitteln von Land und Gemeinde.

Diex gilt mit über 2000 Sonnenstunden im Jahr als einer der sonnigsten Orte Österreichs mit einer atemberaubenden Aussicht übers Jauntal. Gerade im Herbst fliehen viele Völkermarkter aus dem mit Nebel bedeckten Tal in die höchstgelegene Gemeinde des Bezirkes.

Die Arbeitsleistung wird ehrenamtlich durch die Landjugend Diex erbracht werden. — Anton Napetschnig (LFD) , Bürgermeister

Um den stark frequentierten Panoramaweg von Diex in Richtung Haimburgerberg aufzuwerten, plant die Landjugend in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Errichtung eines Erholungs- und Aussichtsplatzes aus regionalem Altholz. „Eine Aussichtsterrasse auf einer der meistbesuchten Spazierwege verbessert nicht nur das Ortsbild, sondern ermöglicht Einheimischen und Besuchern auch einen kleinen Pausenaufenthalt“, beschreibt die Leiterin Stefanie Napetschnig von der Landjugend Diex die Intention hinter dem Projekt mit dem Titel „Lieblingsplatzl“. Ergänzt werde die kostenlos nutzbare barrierefreie Plattform am Haimburgerberg durch einen großen Fotorahmen, mit dem die besondere Bergkulisse von den Spaziergängern für „einzigartige Erinnerungen“ eingefangen werden könne.

© Landjugend Diex/KI-generiert Von dem geplanten Erholungs- und Aussichtsplatz können Spaziergänger in die Karawanken, die Steiner Alpen und das Jauntal blicken

Umsetzung erfolgt noch im Herbst

Die geschätzten Kosten für das Material belaufen sich auf 8000 Euro. „Ein Teil der Projektkosten wird über die Kleinprojekteförderung im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung des Landes Kärnten gedeckt werden“, sagt Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD), der sich mit dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung über das geplante Vorhaben beriet. Nach der bereits erfolgten Förderzusage der Abteilung 10 übernehme das Land 50 Prozent der Gesamtkosten, für den restlichen Betrag in der Höhe von 4000 Euro komme die Gemeinde mit Mitteln aus dem Tourismusbudget auf. „Die Arbeitsleistung wird ehrenamtlich durch die Landjugend Diex erbracht werden“, betont Napetschnig, der sich bei den Jugendlichen ausdrücklich für deren Engagement bedankt. Die für die Umsetzung des Erholungs- und Aussichtsplatzes erforderliche Fläche werde dankenswerterweise von der Familie Petscharnig vulgo Schuppnig zur Verfügung gestellt.

© Privat Dankt den Jugendlichen für ihr ehrenamtliches Engagement: der Diexer Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD)

Neben der Stärkung der regionalen Identität wollen die aktuell 44 Mitglieder der 1952 gegründeten Landjugend Diex mit ihrem Projekt die 800-Einwohner-Gemeinde als Ausflugsziel noch attraktiver machen. „Da am 11. und 13. September noch unser großes Diexer Volksfest ansteht, wird dieses Projekt erst danach im Herbst umgesetzt. Die Planung ist jedoch schon voll im Gange“, sagt Obmann Jan-Luca Augustin.