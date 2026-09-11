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Sieben besondere Wanderungen im herbstlichen Friaul

Der Herbst ist die ideale Jahreszeit zum Wandern. Der Friaul bietet dafür viele schöne Ziele. Von Villach aus ist die Region schnell erreichbar, zudem ist es dort oft noch etwas milder als in Kärnten. Ein besonderer Anreiz: Nach den Touren wartet als Belohnung gutes italienisches Essen. Finden Sie hier sieben ausgewählte Wandertipps aus der Redaktion.

Julia Wiesflecker
Teamleiterin Regionalredaktion Villach
ItalienWandern
Tipp 1: „Cima die Terra Rossa“: Bei der malerischen „Malga Pecol“ am Montasio-Hochplateu, das mit dem Auto oder dem Fahrrad über Tarvis und den Sella Nevea erreichbar ist, befindet sich der Ausgangspunkt der Wanderung. Der Weg führt zunächst zum Rifugio di Brazzá auf rund 1600 Metern Seehöhe
1.2 Von dort schlängelt sich ein Steig in Serpentinen bis zum Gipfel. Der südseitige Hang ist sehr sonnig - ideal für eine Herbstwanderung, da es ganz ohne Schatten im Sommer oft sehr heiß wird. Rund 900 Höhenmeter legt man bei dieser mittelschweren Wanderung zurück. Bei klarer Luft sieht man vom Gipfel bis zum Meer
1.3 Bei dieser Wanderung trifft man auf unzählige Steinböcke, ein besonderes Erlebnis
1.4 Das Rifuggio di Brazzà lädt zu einer Einkehr ein. Auch Übernachtungen im Bettenlager sind möglich, die Aussicht Richtung Hochplateu bleibt unvergessen
Tipp 2: „Monte Verzegnis“: Über Tolmezzo erreicht man den Sella Chianzutan, den Ausgangspunkt einer rund elf Kilometer langen Wanderung über 1000 Höhenmeter
1.2 Bei kühler Herbstluft kann man hier mit etwas Glück eine atemberaubende Aussicht genießen
1.3 Am Berg wurde früher ein Steinbruch betrieben, alte Gleise und andere Bauwerke zeugen bis heute davon und machen die Wanderung außergewöhnlich, Einkehrtipp: Das Restaurant „In Sella“, das direkt beim Ausgangspunkt gelegen ist. Hier wird fantastisch und regional gekocht - Brennessellasagne, Nudeln mit Totentrompeten - hier kommen viele regionale Zutaten auf den Tisch
Tipp 3: „Monte Cuar“: Auch der Monte Cuar ist ein großartiger Außssichtsberg. Vom Parkplatz am Cuel di Forchia geht es rund 560 Höhenmeter auf den Gipfel. Dort kann eine Glocke geläutet werde
3.2 Auf der Malga Monte Cuar kann man wunderbare regionale Speisen genießen