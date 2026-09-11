Sieben besondere Wanderungen im herbstlichen Friaul

Der Herbst ist die ideale Jahreszeit zum Wandern. Der Friaul bietet dafür viele schöne Ziele. Von Villach aus ist die Region schnell erreichbar, zudem ist es dort oft noch etwas milder als in Kärnten. Ein besonderer Anreiz: Nach den Touren wartet als Belohnung gutes italienisches Essen. Finden Sie hier sieben ausgewählte Wandertipps aus der Redaktion.

Julia Wiesflecker Teamleiterin Regionalredaktion Villach

vor 40 Minuten 11. September 2026 um 14:00 Italien Wandern +2 VillachHerbst