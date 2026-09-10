Mitten in Graz-Straßgang durften elf Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren in die neu errichtete Mädchen-WG des Kinderdorfes einziehen – inklusive Therapieräumen.

Von außen sieht das unscheinbare Gebäude in Graz-Straßgang aus wie ein normales Wohnhaus. Für elf junge Mädchen und Frauen bedeutet der Schritt hinter die Eingangstür aber viel mehr – das Ankommen in einem sicheren Hafen, ein Ort, an dem ihnen mit Verständnis und Geduld begegnet wird. Seit Jahrzehnten bietet das Projekt Mädchen-WG des SOS Kinderdorfs in Graz ein Auffangnetz für Mädchen, die nicht mehr in ihrem Familienverband leben können.

Nun dürfen sich die Bewohnerinnen über ein neues, modernes Zuhause freuen, das auf ihre Bedürfnisse angepasst ist. Um 2,5 Millionen Euro wurde in Straßgang aus einem Mehrfamilienhaus ein Rückzugsort zum Wachsen. „Das Projekt ist vollständig aus Spenden finanziert, 1,18 Millionen Euro kommen von zweckgewidmeten Spenden, der Rest setzt sich aus kleinen, privaten Spenden zusammen“, schlüsselt Mario Edler die Finanzierung auf.

„Wir leben den Alltag mit den Mädchen“

Eine Investition, die sich auf allen Ebenen auszahlt, ist Birgitta Thurner, Standortleiterin in Graz, überzeugt. Denn während draußen der Regen gegen die Scheibe prasselt, herrscht im Inneren in der Gemeinschaftsküche gemütliche Atmosphäre. „Die Mädchen finden hier nicht nur Gemeinschaft, sondern auch neue Perspektiven.“

© Klz / Nicolas Galani Sozialpädagogin Dagmar Kager-Rollett begleitet die elf Mädchen durch Höhen und Tiefen

Zehn bis 18 Jahre alt sind die Bewohnerinnen im Moment, bewegen sich zwischen den psychischen Herausforderungen ihrer eigenen Geschichte und jenen des Schul- und Ausbildungsalltags. Unterstützung bekommen sie dabei 24 Stunden am Tag von Menschen wie der pädagogischen Leiterin, Sozialpädagogin Dagmar Kager-Rollett. „Wir leben hier den Alltag mit den Mädchen, kochen zusammen, unterstützen bei Sorgen und begleiten sie durch schwere Zeiten.“ Finden alle morgens den Weg zur Schule und zur Arbeit, ist es für die Pädagogin ein erfolgreicher Tag. „Hier haben alle einen Rucksack zu tragen.“

Erstmals eigene Therapieräumlichkeiten

Umso wichtiger deshalb, dass das neue Haus erstmals eigene Therapieräumlichkeiten bietet, eine Neuerung, über die sich die Leiterin besonders freut. „Dadurch können wir den Mädchen noch niederschwelliger helfen und sie am Weg in einen selbstständigen Alltag unterstützen.“ Vier der Frauen sind bereits am besten Weg, so Kager-Rollett. Sie leben in sogenannten „Testwohnungen“, in denen sie selbst durch ihren Alltag navigieren. Das Ziel: Der Auszug und die Rückkehr in die eigene Familie oder der Start in einer eigenen Wohnung.

© Klz / Nicolas Galani Neben Gemeinschaftsräumen hat jedes Mädchen sein eigenes Zimmer zur Verfügung

Wie lange die Mädchen in der WG bleiben, sei abhängig von ihrer Entwicklung. „Von sechs Monaten bis fünf Jahre hatten wir schon alles“, so die erfahrene Pädagogin.