Das verhallte Echo von 9/11 in den USA

Das nach dem 11. September 2001 auf Zeit aktivierte Gemeinschaftsgefühl einer tief verwundeten US-Nation ist längst Geschichte. Heute ist das Land in sich verfeindet.

Heute vor genau 25 Jahren saß man vor dem Röhrenfernseher oder dem Radio – die digitale Welt war längst noch nicht so durchdringend allgegenwärtig – und verfolgte entsetzt die sich überschlagende Nachrichtenlage: Die Ereignisse vom 11. September 2001 brachten eine neue Dimension des Terrors über die Welt und rüttelten vehement an den Grundfesten der Vereinigten Staaten. Fast 3000 Tote durch vier zum Absturz gebrachte Flugzeuge an drei Schauplätzen. Szenen wie aus einem Katastrophenfilm, allerdings allzu real.

Die mächtigen USA fanden sich im kollektiven Trauma, in einem nationalen Albtraum, wieder. Der Terror von 9/11 war ein wesentlicher Baustein für die „neue Weltunordnung“, wie der Politologe Peter Neumann es nennt. Der anschließende Irak-Krieg fesselte die Vereinigten Staaten und löste weitere, nachhaltige geopolitische Verwerfungen aus, die bis heute nachhallen. Flankierend verteilten einige aus ihrem bizarren Bauchladen auch noch Verschwörungsmythen nach Wahl.

Islamistische Anschläge dieser Größenordnung gab es danach in der westlichen Welt so nicht mehr. Sie wurden abgelöst von tödlicher Auto-Radikalisierung im Netz und ohne großen terroristischen Überbau. Allerdings ist auch das der nationalen Verwundung geschuldete Gemeinschaftsgefühl, das damals in den USA auf Zeit vorherrschte, längst Geschichte.

Ein Vierteljahrhundert später sind die USA womöglich mehr denn je Feindbild in der arabischen Welt, auch wenn sich ihr Präsident von dort 400-Millionen-Dollar-Boeings als Geschenk reichen lässt. Vor allem aber sind sie eine sich zerstrittene, zerklüftete Nation. Gegnerschaften werden im eigenen Land gesucht und von oberster Stelle herbeiregiert. Die Bruchlinie zieht sich durch Ethnien, Einkommen, Weltanschauungen und politische Färbungen. Verständliche, wenn auch diffuse, Angst nach 9/11 düngte den Boden für Spaltung und Radikalisierung. Spätestens seit dem Wahlkampf vor Donald Trumps zweiter Amtszeit scheinen tief in die Gesichter gezogene rote Schildkappen Symbol dafür.

Die Chance, sich als ein Volk zu verstehen und zu verständigen, wurde in den Jahren nach 9/11 grundlegend verpasst. Ein Präsident, der zum eigenen Vorteil regiert, beleg- und zusammenhanglos von linken Staatsfeinden, das System zersetzenden Kommunisten und woker Bedrohung schwadroniert, trägt einen erheblichen Anteil am Riss, der durch das Land geht.

Was bleibt?

Auch der Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 war eine Form von Terror, ein Anschlag auf die Demokratie, geplant und durchgeführt von US-Bürgern. Man blickt erwartungsvoll und bange auf den nahenden 3. November, dem Tag der Zwischenwahlen, an dem den Republikanern eine schallende Ohrfeige droht – und darauf, was danach im Land wieder geschehen könnte.

Statt langfristiger Lehren, die man hätte ziehen können, herrscht längst von Hass durchzogene Leere. Dessen sollte sich die US-Gesellschaft gerade am heutigen Tag bewusst sein.