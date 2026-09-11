Pläne für das Bauer-Areal: Quartiersrundgang und Infoabend

Am Freitagnachmittag wird zu einem historischen Rundgang am Areal geladen, das Altstadtschützerinnen in Gefahr sehen. Am Montag findet der Infoabend der Stadt statt.

Katharina Eisch-Angus und Sonja Rosbergen von der Initiative „Industrieerbe – Landschaft am Mühlgang“ in einem der Innenhöfe, die sie bedroht sehen

Destillerie Bauer, Altes Brauhaus, Sprudelgarage und Papierfabrik: In einem eher versteckten Winkel des Griesviertels hat sich seit dem 17. Jahrhundert ein vielgestaltiges, handwerklich-industrielles Bauerbe entwickelt. Bis in die jüngste Zeit würden hier Arbeit und Gewerbe, Handwerk und Kunst ineinandergreifen, ist die Initiative „Industrieerbe – Landschaft am Mühlgang“ überzeugt.

Diese dürften verschwinden, denn die aktuell aufgelegten Bebauungsplanungen für das Areal zwischen Prankergasse, Idlhofgasse und Kindermanngasse sollen Abbrüche und Hofeinbauten neuer Wohnanlagen erlauben. Um auf den Wert des heutigen Areals hinzuweisen, veranstalten die Altstadtschützerinnen Katharina Eisch-Angus, Sonja Rosbergen und Erika Thümmel von der Initiative einen historischen Quartiersrundgang. Treffpunkt ist am Freitag, 11. September, um 17 Uhr an der Ecke Kindermanngasse und Prankergasse. Heutige und ehemalige Anwohnerinnen und Anwohner lädt man herzlich ein, sich mit ihren Hausgeschichten an der Begehung zu beteiligen. Infos per E-Mail an kulturerbe-gries@gmx.at.

Am Montag, den 14. September, um 18 Uhr findet im JUFA Hotel Graz City in der Idlhofgasse 74 die städtische Informationsveranstaltung für die Bebauungspläne zu den Bauvorhaben der beiden Wohnbauträger ÖSW und ÖWG statt. Die Bebauungsplan-Entwürfe liegen bis zum 24. September 2026 zur allgemeinen Einsicht im Stadtplanungsamt, Europaplatz 20, 8011 Graz, 6. Stock auf. Sie können die Entwürfe auch auf der Homepage der Stadt Graz unter www.graz.at/bebauungsplanung abrufen. Innerhalb der Auflagefrist kann man noch Einwendungen beim Stadtplanungsamt bekanntgeben.