Handgemacht statt Massenware: Der Kreativladen „Perlen und Papier“ setzt in Zeiten von Temu und Co. auf Unikate aus der Region.

Claudia Heinrich sitzt in der Auslage von „Perlen und Papier“ am Fohnsdorfer Hauptplatz 9 und fädelt Schmuckperlen auf Metall. So entsteht ein Ohrring, ein echtes Einzelstück. Für die Passanten ein ungewohnter Anblick, vor allem in Zeiten, in denen billig produzierte Massenware aus dem Internet den Markt flutet. „Die Leute reagieren unheimlich spannend darauf“, schmunzelt Heinrich. Viele bleiben stehen, betreten den Laden und sprechen sie auf das Handwerk an.

Heinrich ist Gründerin, Inhaberin und kreative Kraft hinter „Perlen und Papier“. Sie kuratiert das Sortiment, entwickelt neue Ideen und sorgt dafür, dass der kleine Kreativladen neben Verkaufsraum auch Treffpunkt für Handarbeitsbegeisterte ist.

Die Idee für das Geschäft entstand aus einem privaten Grund. Heinrich bastelt, fädelt und arbeitet gerne kreativ. Ihr Mann schlug vor, diese Aktivitäten aus den Wohnräumen auszulagern. So übersiedelte das Projekt an den Standort am Hauptplatz.

Alleine füllt Heinrich den Laden allerdings nicht. Sie hat weitere Künstler und Kunsthandwerker aus der Region ins Boot geholt. Derzeit sind sechs Frauen und ein Mann beteiligt, deren Produkte regelmäßig wechseln. Im Mittelpunkt stehen handgemachte Geschenke. Das Sortiment umfasst etwa Schmuck und selbst gestalteten Grußkarten oder sogenannte „Junk Journals“. Dabei entstehen aus Verpackungsmaterialien, Papierresten und selbst geschöpftem Papier individuelle Alben. In der Vorweihnachtszeit kommen weitere Aussteller dazu. Dann finden sich auch handgefärbte Wolle, Strickwaren, Babykleidung, Babyaccessoires und Bienenprodukte im Geschäft.

Handarbeit hat ihren Preis

Dass sich Kreativität nicht leicht verkaufen lässt, weiß Heinrich. Kunsthandwerk sei in der Region wirtschaftlich schwierig. Die Produkte seien für viele Menschen ein „Nice-to-have“ und damit etwas, bei dem in wirtschaftlich angespannten Zeiten zuerst gespart werde.

Eine besondere Herausforderung sei die Preisgestaltung. Zeitaufwendige Handarbeit lasse sich nur schwer mit industriell gefertigten Produkten vergleichen. Materialkosten seien leicht nachvollziehbar, der Wert der Arbeitszeit hingegen werde von Kunden häufig unterschätzt.

Auch bürokratische Vorgaben machen den Vertrieb nicht einfacher. Für den Versand ins Ausland gelten etwa strenge Bestimmungen rund um Verpackungen und Lizenzen. Für kleine Anbieter kann das schnell zu einer zusätzlichen Hürde werden.

Strickrunden und Workshops folgen

Trotzdem will Heinrich den kreativen Weg weitergehen. „Perlen und Papier“ soll nicht nur ein Geschäft bleiben, sondern auch ein Ort, an dem gemeinsam gearbeitet und Neues ausprobiert wird.

Geplant sind Strickrunden an Samstagen und Workshops rund um Journaling. Dabei können Interessierte lernen, eigene Alben und Junk Journals zu gestalten.

Geöffnet ist das Geschäft mittwochs und samstags von 9 bis 18 Uhr. Heinrich ist auch außerhalb dieser Zeiten immer wieder vor Ort, wenn sie an neuen Arbeiten tüftelt. Dann kann es passieren, dass sie wieder in der Auslage sitzt, Perlen auffädelt und damit die Neugier der Passanten weckt.