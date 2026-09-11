99ers-Stürmer Chris Collins: „Die Eisbären geben dir keine zweite Chance“

Die 99ers spielen am Freitag bei den Eisbären Berlin (19.25 Uhr, ORF Sport +). Graz-Stürmer Chris Collins hat gegen die Hauptstädter bereits getroffen.

Es ist genau eines dieser Spiele, von denen die 99ers geträumt hatten, als sie in der abgelaufenen Saison von der Champions League sprachen. Der österreichische Meister spielt in der dritten Runde der Königsklasse in Berlin, einer der Topadressen im europäischen Eishockey. Chris Collins kennt das Gefühl, gegen die Eisbären in Berlin zu treffen. Im Trikot von Augsburg erzielte er beim 5:6 im Dezember 2023 zwei Tore. „Wir haben verloren, aber es war ein richtig gutes Spiel. Ich liebe es, gegen Berlin zu spielen. Die Eisbären waren eine der Mannschaften, die ich schon kannte, bevor ich überhaupt nach Europa gekommen bin, und es ist immer etwas Spezielles, wenn man gegen ein Team spielt, das so viele Meisterschaften gewonnen hat.“ Zwölf Mal wurden die Hauptstädter gesamtdeutscher Meister, zuvor 15 Mal in der DDR. „Wir spielen in Berlin gegen ein Team, das die letzten drei Saisonen und mehr den Standard in einer der besten Ligen vorgegeben hat“, sagt 99ers-Trainer Dan Lacroix vor dem Spiel.

Spiele gegen Berlin sind aufgrund der Atmosphäre etwas Besonderes. „Es macht richtig Spaß, dort zu spielen. Die Stimmung ist immer richtig gut.“ Er hat damals in der „Uber“-Arena mit 14.200 Plätzen gespielt, aber noch nie im Wellblechpalast. Im „Welli“ haben 4695 Zuseher Platz, 1600 davon können sitzen. „Die Halle ist zwar kleiner, aber ich bin sicher, dass es sich dort so anfühlt, als würden die Fans regelrecht über uns sein.“ Die Berliner spielen die Vorrunde traditionell in der Eissporthalle im Sportforum Hohenschönhausen. Der deutsche Meister blieb international bislang weitgehend erfolglos. Einzig 2024 gelang mit dem Einzug ins Viertelfinale ein Achtungserfolg – ansonsten war meist schon in der Gruppenphase oder spätestens im Achtelfinale Schluss.

Die Fans, sagt Collins, sind mit dem Herzen dabei. „Berlin ist einfach eine riesige Stadt, und sie haben viele leidenschaftliche Eishockeyfans dort, die ihr Team siegen sehen wollen. Wir werden versuchen, sie richtig zu ärgern.“ Dass die Eisbären wie Graz mit zwei Niederlagen in die CHL gestartet sind, sorgte an der Spree sicher für Zusatzmotivation. Auswärts unterlagen sie Servette Genf (2:6) und Davos (2:8). „Sie haben sich das sicher anders vorgestellt, und umso mehr müssen wir gefasst sein, dass wir wieder ihr bestes Spiel sehen werden“, sagt Lacroix, „aber wir wollen zeigen, dass wir für solche Spiele und solche Gegner bereit sind.“ Somit müssen beide gewinnen, um die Gruppenphase zu überstehen. Für Berlin, ein Gründungsmitglied der europaweiten Liga, ist es die neunte Teilnahme.

Mit dem Rücken zur Wand werden die Eisbären noch gefährlicher sein. „Sie haben einen sehr breiten Kader und spielen immer diszipliniert. Sie nehmen nicht viel Risiko und lassen wenige Chancen zu. Wenn du eine Chance bekommst, musst du sie nutzen, weil du wahrscheinlich keine zweite bekommst“, sagt Collins. Es bedarf mit Sicherheit einer Steigerung der eigenen Leistung. „Wir haben in den zwei Partien offensiv zu wenig produziert und nicht oft genug geschossen. In der Verteidigung müssen wir unseren Torhütern besser helfen. Wir haben zu viele Chancen hergegeben, und unsere Energie muss auch höher werden. Das wird sie in Berlin auch sein.“

© Marlene Borkenstein Tara und Chris Collins beim Meisterschaftsgewinn in Bruneck

Energiegeladen ist der Kanadier nach dem Sommer, immerhin haben sich er und Freundin Tara das „Ja-Wort“ gegeben. „Der Monat zwischen dem Meistertitel und der Hochzeit war die beste Zeit in meinem Leben. Ich bin sehr glücklich, so eine tolle Frau getroffen zu haben, und ich bin froh, dass sie im Play-off bei vielen Spielen dabei war und das mit mir erleben konnte.“ Collins' Frau stammt, wie er selbst, aus Calgary und ist mittlerweile nach Graz gezogen. „Ich spiele besser, wenn sie hier ist.“ Zwar sind die 99ers im Angriff relativ unverändert geblieben, doch gilt es, sich einzustellen. „Ich spiele schon lange in dieser Liga, und man muss Jahr für Jahr seine Rolle im Team neu definieren. Schauen, wie man helfen kann. Und so ist es auch heuer wieder.“ Seine Rolle in der Kabine beschreibt der 35-Jährige mit graumeliertem Schnauzer samt Stoppelbart so: „Da bin ich nur der alte Mann mit den grauen Haaren, und wenn die Jungen Hilfe brauchen, bin ich da.“