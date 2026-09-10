Jedes zehnte Kind von klimabedingtem Schulausfall betroffen

Wegen extremer Wetterereignisse wie Stürmen, Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbränden ist im vergangenen Jahr weltweit jedes zehnte Schulkind von Unterrichtsausfall betroffen gewesen. Laut einer am Donnerstag vom UNO-Kinderhilfswerk UNICEF veröffentlichten Analyse fiel für 171 Millionen Kinder vom Vorschulalter bis zur Oberstufe die Schule aus. Dabei bestehe für Mädchen ein größeres Risiko, für immer aus dem Bildungssystem herauszufallen.

© APA/AFP Jedes zehnte Schulkind weltweit 2025 von klimabedingtem Schulausfall betroffen