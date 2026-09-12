Kommt bald Biber auf den Teller? Hauben-Koch Rauch würde es probieren

Heuer dürfen vereinzelt Biber in der Steiermark gejagt werden. Seine Verwertung trauen sich einige Köche zu. Richard Rauch betont, so ein Tier müsse man respektvoll verarbeiten.

Immer wieder sorgt die Frage in Österreich für Aufregung, was mit getöteten Bibern passieren soll. Durch die neue Verordnung in der Steiermark stellt sie sich jetzt auch südoststeirischen Köchen

Seit 1. September ist fix: Bis zu 84 Biber dürfen in der Steiermark bis zum 31. März „entnommen“ – also gejagt – werden. Erste Anträge wurden eingereicht. Ob die Maßnahme überhaupt sinnvoll ist, bleibt offen. Mit dieser neuen Regelung hat die blau-schwarze Landesregierung es anderen Bundesländern, wie dem Burgenland, gleichgetan. Allerdings darf hierzulande das Fleisch des Nagers auch verwertet werden.

Das Verwerten ist ja der Teil des Konflikts um den Biber, der vor einem Jahr österreichweit für Wirbel sorgte, als der burgenländische Koch Max Stiegl einen fast 50 Kilogramm schweren Biber zu Salami, Hirn-Omelett und Sugo verarbeitete. Mit der neuen Biber-Verordnung sind die Fragen, was mit dem Fleisch passiert und welcher Koch sich und seinen Gästen den Biber zutraut, auch in der Steiermark angekommen. Der Stern- und Hauben-Koch Richard Rauch wäre dafür durchaus zu haben.

© IMAGO/Stefan Rotter Der Biber steht zunehmend in den österreichischen Bundesländern auf der Abschussliste

Biber – Zutat für Feinschmecker und Freaks

Nachdem das Töten eines Bibers der allerletzte Schritt im Bibermanagement ist, weiß noch niemand, wie viele Kilogramm Fleisch jährlich anfallen werden. Das heißt, als fixer Bestandteil einer Speisekarte ist ein Bibergericht wohl kaum möglich. Das betont auch Rauch, selbst seit 20 Jahren Jäger: „Der Mittagsrenner wird das nicht. Es ist eher etwas für Feinspitze und Freaks – eine Delikatesse eben.“

Dass ein essbares Tier, wenn es schon entnommen wird, auch wertschätzend verarbeitet werden soll, betont auch der Bad Gleichenberger Koch. „Man müsste ihn ins Zentrum eines Menüs stellen oder als Tagesempfehlung anbieten. Dabei ist es unsere Aufgabe oder sogar Pflicht, als Köche das ganze Tier zu verwerten, gerade wenn es so wenig davon gibt“, so Rauch.

© Robert Sommerauer Für die Zubereitung eines Bibers müsste er erst einmal in seinen fast 1500 Kochbüchern nach Inspiration suchen, sagt Spitzenkoch Richard Rauch

Internationales Interesse an Bibergerichten

In Litauen, wo der Nager vor Jahren aus dem strengen EU-Schutz durch die FFH-Richtlinie herausgefallen ist, wird das ähnlich gesehen. „Biber werden seit den 1970er-Jahren wegen des Fells, aber auch wegen ihres Fleisches gejagt. Dieses wid vor allem als Hundefutter, aber auch für den eigenen Verzehr verwendet“, erklärt der litauische Biberexperte Alius Ulevičius.

© Privat Alius Ulevičius ist Professor für Biologie an der Vilnius University in Litauen

In Vilnius gibt es einige Lokale, die Gerichte mit dem Nager als Delikatesse anbieten. Im Internet finden sich zahlreiche Videos und Erfahrungsberichte, die zeigen, dass durchaus international ein Interesse daran besteht, ungewöhnlichere Tiere zu verkosten. „Ich glaube, der eine oder andere unserer Gäste wäre schon interessiert daran. Aber für die große Masse wäre das wohl eher nichts“, überlegt Walter Triebl vom Wirtshaus Lilli in Fehring.

Kaum Erfahrung in Zubereitung von Bibern

Auch Triebl findet, dass das Tier, wenn schon bejagt, auch verwertet gehört und würde damit experimentieren: „Es könnte schon spannend sein, aber man muss sich halt an das Thema und Rezepte herantasten.“ Denn auch wenn der Biber im Mittelalter in ganz Europa regelmäßig am Teller landete, so hat man in Österreich heute kaum Erfahrung mit der Zubereitung. Schließlich wurde der letzte hiesige Biber um 1869 getötet und seit seinem erneuten Auftauchen vor 20 Jahren in der Steiermark ist er streng geschützt. In zwei Lokalen in Kärnten landete das Tier 2025 auf dem Teller.

1 / 4 Als Fülle für Ravioli, ... © Blattschuss/kk

Für Fabian Palz vom Genusshirsch in Halbenrain ist der Biber auf der Speisekarte eher keine Option. Auch die fehlende Erfahrung spiele eine Rolle, sagt er: „Seit ich koche, ist mir noch nie ein Bibergericht oder -rezept untergekommen.“ Auch andere südoststeirische Gasthäuser, wie der Raabtaler Hof in Studenzen oder das Gasthaus Haiden in Jagerberg, halten wenig von der Idee, wie ein Rundruf der Kleinen Zeitung ergab.

1 / 3 Walter Triebl sagt, über die Verarbeitung eines Bibers habe er sich noch keine Gedanken gemacht © Die Abbilderei

Die steirische Landesjägerschaft will jedenfalls die Verwertung der entnommenen Biber unterstützen und Informationen bereitstellen. Beispielsweise müssen die Nager, wie Wildschweine, vor der Verarbeitung auf Trichinen (Fadenwürmer) untersucht werden. Derzeit sei man vor allem dabei Rezepte zu sammeln, auch aus Ländern, die mehr Erfahrung mit dem Biber haben, heißt es seitens der Landesjägerschaft: „Ich habe ja dann ein wertvolles Produkt, das es zu verwerten gilt – da geht es um Respekt.“