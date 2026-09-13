Am Montag startet das neue Schuljahr. Ihr elftes als Direktorin in der VS Bertha von Suttner in Gries. Wie fühlen Sie sich? Sehr gut, ich freue mich. Es herrscht eine richtig positive Stimmung. Die Lehrerinnen und Lehrer kommen wohl erholt zurück. Die Ferien waren aber auch notwendig, zum Schulschluss haben wir alle nur noch geschnauft.

Was war schuld an der Müdigkeit? Es war ein anspruchsvolles Schuljahr mit vielen Konflikten. Das ist für uns alles nicht neu, aber trotzdem eine Belastung.

Vor einem Jahr haben Sie der „Kleinen Zeitung“ erzählt, Sie werden beschimpft, bedroht und beleidigt. Warum tun Sie sich das noch an? Weil trotzdem das Positive überwiegt. Die Arbeit mit Kindern bereitet uns sehr viel Freude und die Kinder freuen sich auf uns. Die Schule hier in Gries ist ein Ort der Sicherheit. Wir können Ihnen eine Tagesstruktur geben, die Sie daheim nicht finden. Wir haben Kinder, die unseren Lehrerinnen am Vortag am Handy schreiben, dass es ihnen nicht gut geht und sie am nächsten sprechen wollen. Dieses Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, ist ein Geschenk.

Durch die Herausforderungen bauen Sie eine besondere Beziehung zu den Kindern auf. Genauso ist es. Wir sind manchmal mehr Sozialarbeiterinnen als Lehrerinnen. Im letzten Jahr hat mich ein Mädchen gefragt, nachdem sie mir erzählt hatte, dass ihr Vater die Mutter geschlagen hat: „Als du klein warst, hast du das auch erleben müssen?“ Du erzählst dann, wie es bei dir als Kind war. Das sind Erfahrungen, bei denen du einfach weißt: Die Schülerin fühlt sich jetzt geborgen, bekommt Sicherheit und die Kraft für den nächsten Schritt.

Woher nehmen Sie die Kraft diese Aufgaben zu bewältigen, für die Sie eigentlich nicht zuständig sind? Durch ein wirklich tolles Team. Hier greift jeder zusammen. Zu Fasching nehmen Kolleginnen Kostüme von zu Hause mit, sodass sich jedes Kind verkleiden kann, das sind die Gesten, die für die enge Beziehung sorgen. Wenn du diese zu den Kindern aufbaust, kennst du ihre Geschichten ganz genau. Du weißt, bei wem der Papa in Haft ist, bei wem die Mama psychisch belastet ist oder wer andere schwierige Erfahrungen mitbringt. Du begleitest das mit – und ich sehe das schon als Privileg.

Wieso wird es notwendig, dass Sie diese Aufgaben übernehmen? Viele Schülerinnen und Schüler bringen schwere Traumata mit. Oder sie kommen aus einem Elternhaus, in dem Papa und Mama schwer traumatisiert sind. Die Kinder tragen das mit. Wenn Kinder häuslicher Gewalt ausgesetzt waren oder viel vom Krieg miterlebt haben, ist es gerade bei diesen Kindern schön, wenn sie wieder zu reden beginnen, lachen oder laufen. Oft stehen sie am Anfang einfach da und sind wie versteinert. Durch das Miteinander mit den anderen Kindern entwickeln sie dann wieder einen Hauch vom Leben. Das ist schön anzuschauen.