Kärntens Speedfahrerin Nadine Fest (28) gewährt aktuelle Einblicke vom Schneetrainingslager aus La Parva.

Vier schneefreie Monate sind für eine Skifahrerin eine verdammt lange Zeit. Umso größer war die Freude bei Nadine Fest, als es Anfang September im chilenischen La Parva wieder auf die Piste ging. Zwischen Freifahren und Riesentorlauftraining war erst wieder „das Gewöhnen an die Ski und an den Schnee“ angesagt. „Für mich waren es die ersten Tage seit gut vier Monaten. Ich bin daheim auf Nadeln gesessen. Es ist wichtig jetzt hier zu sein, da der Sommer extrem lang gewesen ist. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, dass ich wieder Schnee unter meinen Füßen gespürt habe.“ Angesprochen auf die Bedingungen in Südamerika sagt die Arriacherin: „Sie sind richtig gut. Es hat vor einigen Wochen ziemlich viel geschneit, sprich der Grundstock ist da. Es gibt auch weniger Steine als die letzten Jahre, da mehr Schnee vorhanden ist.“

Die Tage in Chile sind bis dato durchgetaktet. „Er vergeht ziemlich schnell. In der Früh geht es gleich auf die Piste, dann aufs Rad, anschließend sind wir beim Essen und am Nachmittag warten Konditraining, Physiotherapie und Gespräche mit den Servicemännern. Am Abend gibt es eine Sitzung und dann ist der Tag schon rum. Es bleibt uns nicht viel Zeit für Dinge abseits, aber ein paar Ratscher mit Teamkollegen oder ein Café ist schon drin. Ich mag es, wenn der Tag verplant ist, da ich mich so aufs Wesentliche und auch auf mich selbst konzentrieren kann.“

© Privat Die Kärntnerin fühlt sich in Chile wohl

Die Sommervorbereitung begann für die 28-Jährige zunächst mit einer Art Aufbautraining, da sie mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. „Ich habe die ganze Saison am Schluss gespürt. Aber mit meinem Konditrainer Hannes Schwarz konnten wir die nötigen Reize setzen.“ Vor allem die letzten Wochen waren intensiv, wie die zweifache Junioren-Weltmeisterin erzählt: „Wir haben unterschiedlich trainiert, auch Neues ausprobiert. Zuletzt ging es darum, sich auf die Höhe vorzubereiten.“ Gleichzeitig war es wichtig, in gewissen Phasen bewusst abzuschalten, „denn wir müssen uns drauf vorbereiten, dass wir den ganzen Winter durchhalten. Dafür ordne ich alles unter. Aber zwischendurch darf es auch ein komplettes Kontrastprogramm sein, wo du nicht mit dem Skisport konfrontiert wirst. Die Mischung macht es aus.“

„..., sonst wären wir am falschen Dampfer“

Was nimmt Fest aus der vergangenen Saison mit? „Ich möchte nicht zurückschauen! Was vorbei ist, ist vorbei, aber es waren ein paar sehr gute Sachen dabei, dann auch wieder weniger gute.“ Entscheidend sei für sie, ihr Potenzial abzurufen, wenn „das Skifahren und der Kopf passen. So will ich in die Saison starten“, verdeutlicht Fest, für die Druck auch eine Form von Motivation ist. „Wenn wir uns keine Ziele setzen würden, wären wir am falschen Dampfer. Ich habe einen Weg gefunden, mit Druck umzugehen.“

Reifeprozesse seien dabei enorm wichtig, „denn nur so lernt man sich selbst besser kennen. Diese Prozesse hören nie auf. Es wäre eher schlimm, wenn es so wäre, denn es geht ja ums weiterentwickeln und lernen. Und auch wenn es manchmal richtig weh tut, kommt man gerade aus harten Zeiten stärker zurück. Das muss man sich vor Augen halten, denn alles, was passiert, hat einen Sinn, auch wenn er zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht sichtbar ist.“