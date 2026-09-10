Villacher Gourmetrestaurant Lagana wurde als „748“ neu eröffnet

Was steckt hinter „748“? Bei der feierlichen Eröffnung wurde das Geheimnis gelüftet. 250 Ehrengäste erlebten einen Abend mit kulinarischen Überraschungen. Viele Fotos in unserer Fotogalerie.

Mit einer geheimnisvollen Kampagne wurde schon im August angekündigt, dass sich das Villacher Gourmetrestaurant Lagana neu aufstellt. „Seven Four Eight“ war bald als neuer Name bekannt. Was dahintersteckt, blieb bis zur Präsentation am 9. September offen. Rund 250 Ehrengäste waren dabei, als das neue Konzept gestern vorgestellt wurde. Darunter die Gastronomen Martin Kribitsch und Tici Kaspar, die Hotelierin Nicole Ottacher, Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach, Stadtmarketingchef Pierre Bechler, Christian Tyl, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Villach, Stadtpolizeikommandant Erich Londer und aus der Politik unter anderem Stadtrat Christian Pober (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Die Auflösung der wohl meistgestestellten Frage des Abends ließ bis 19.48 Uhr auf sich warten. Dann wurde das Geheimnis hinter der Zahlenkombination gelüftet: 748 steht für die Länge der Drau, an deren Ufer sich das an das Hotel voco angeschlossene Restaurant befindet.

Wir haben die Leidenschaft, Gastfreundschaft und exzellente Küche als Fundament für etwas Neues herangezogen. — Christopher Zavodnik , Hoteldirektor voco

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Schon zuvor konnten sich die Gäste einen ersten Eindruck von der neu gedachten Küche verschaffen. An verschiedenen Stationen wurden Gerichte der Speisekarte gereicht. Ritschert mit Ente, Polentaschnitten mit Pilzen und Holunder, Oktopus und Angusrind mit Kimchi, Topfenknödel mit Marillenröster und viele weitere Kreationen gaben einen Vorgeschmack darauf, wohin die kulinarische Reise des 748 gehen soll. Die Drau und ihre Umgebung und Einflüsse spielen dabei eine wichtige Rolle. Thomas Mayerl bleibt Küchenchef.

© Yvonne-Christin Rapp Kostproben der neuen Gerichten

Der Abend ging nicht ohne weitere Rätsel über die Bühne. Zwei „geheime“ Orte galt es zu finden: Einer davon war eine Suite im siebenten Stock, dort wurden Bier und Wiener Schnitzel serviert. Der zweite führte mitten ins Herz des Restaurants: die Küche. Dort wurden bei Saxophonklängen Wein und Steak gereicht.

Im „748 by Lagana“ soll es künftig, so erklärt Zavodnik, „elegant und entspannt“ zugehen. Eine Reihenfolge der Speisen wird nicht vorgegeben. Die Gerichte können alleine gegessen oder geteilt werden. Im Mittelpunkt soll weniger das Menü als der gemeinsame Abend stehen – ganz im Sinne des „Social Dining“. Ob Freundesrunden, Date oder After-Work – das Restaurant soll für unterschiedliche Anlässe offenstehen.

Nach dem Premierenabend geht das Restaurant nun in den regulären Betrieb. Ab 10. September ist das Restaurant für alle geöffnet.