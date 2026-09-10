Am 9. September 1776 öffnete das „Grätzer ständische Nationaltheater“ zum ersten Mal seine Türen. Vorhang auf für ein Vierteljahrtausend Kulturgeschichte samt Um- und Neubauten, Stars und Skandalen.

Das große Jubiläumsfest bleibt heuer aus – denn schon 2024 hat man beim Gesamtjubiläum der Bühnen Graz gleich mitgefeiert, dass sich der Spatenstich zum Grazer Schauspielhaus zum 250. Mal jährte. Die eigentliche Eröffnung fand aber am 9. September 1776 statt – kurz, nachdem das Wiener Burgtheater (1748), das Salzburger Landestheater und das Stadttheater Baden (beide 1775) ihren Spielbetrieb aufgenommen hatten.

In Graz war der entscheidende Impuls 1770 gekommen, als die Grafen Orsini-Rosenberg und Stubenberg (der damalige Polizeidirektor) sich an die steirischen Stände wandten, der Stadt Graz doch ein Theater zu errichten. Ein ordentliches Theater sei doch eine „Schule der Sitten, Höflichkeit und Sprache“, lautete ihr Appell. Am Tummelplatz hatte es zwar schon seit 1736 einen Holzbau gegeben, in dem Opernaufführungen stattfanden. Wegen Brandgefahr wurde dieser aber geschlossen, sobald das neue landständische Theater – ein barocker Prachtbau nach den Plänen des späteren Hofbaumeisters Joseph Hueber – seinen Betrieb aufgenommen hatte. Als Baugrund hatte Kaiserin Maria Theresia den sogenannten Vizedomgarten zur Verfügung gestellt.

Mozart-Opern kurz nach der Uraufführung

Auf dem Spielplan des rund 1100 Zuschauer fassenden Hauses wechselten sich in den ersten knapp 50 Jahren Opern und Sprechtheater ab. Nur zwei Jahre nach der Uraufführung in Wien kam Mozarts „Zauberflöte“ nach Graz und wurde mit 114 Aufführungen offenbar zum Hit. Auch „Don Giovanni“ war 98 Mal zu sehen.

© KK In der Christnacht 1823 brannte das Schauspielhaus Graz nieder: Temperagemälde von Johann Madl

Dann wurde die Geschichte des Theaters aber jäh unterbrochen: 1823 hatte das Haus schon schwere Sicherheitsmängel aufzuweisen, am 21. Dezember stürzte der große Mittellüster ins Parterre – verletzt wurde aber niemand. Das galt im Nachhinein als schlechtes Omen, denn in der Christnacht 1823 brach ein Inferno aus.

Neubau am neu entstandenen Freiheitsplatz

Trotz einer finanziell schwierigen Phase nach den Napoleonischen Kriegen wurde das Haus rasch wieder aufgebaut – teils finanziert durch den Kauf alter Kanonen aus dem Zeughausbestand. Die veranschlagten Kosten von 28.000 Gulden wurden um rund 100 Prozent überschritten. Peter von Nobile schuf 1825/26 ein modernes klassizistisches Haus – dessen Umgebung sich durch mehrere Abrisse infolge des Brands ebenfalls stark verändert hatte.

1 / 2 Das Grazer Schauspielhaus wurde nach dem Brand von 1823 wieder aufgebaut – im klassizistischen Stil statt Barock © Kk

Sehr bald nach der Eröffnung begann eine Sternstunde: Johann Nestroy debütierte am 23. Mai 1826 im Ständischen Theater als Figaro in Rossinis „Barbier von Sevilla“ und blieb fünf Jahre lang.

1952, nach mehr als 125 Jahren Betrieb, musste das Haus erneut aus Sicherheits- bzw. baupolizeilichen Gründen geschlossen werden. Ganze zwölf Jahre musste man u. a. ins Landhaus, in die 1899 eröffnete Oper und in die einstige Reitschule in der Mondscheingasse ausweichen, bis man 1964 (mit einem Auftragswerk des später wegen seiner deutschnationalen Gesinnung umstrittenen Dichters Max Mell) eröffnen konnte.

1 / 2 Das Grazer Schauspielhaus steht seit dieser Spielzeit unter der Leitung von Andrea Vilter © Schauspielhaus Graz / Johanna Lamprecht

Mit Avantgarde in die neue Ära

Mit der Wiedereröffnung schließlich begann die jetzige Ära des Hauses. Einer der ersten großen Stars auf der Bühne war, nur einen Tag nach der Eröffnung, der junge Helmuth Lohner als Hamlet. Ende der 1960er-Jahre war für Skandale gesorgt, als die junge Grazer Avantgarde in das Haus einzog, etwa mit Wolfgang Bauers „Magic Afternoon“ (1968), das seine Uraufführung allerdings in Hannover erlebt hatte.

Bis heute ist das Haus lebendig und eine über die Stadtgrenzen hinaus wichtige künstlerische Stimme geblieben. Das sei vielen Kräften zu verdanken, ist Andrea Vilter überzeugt, die als dritte Frau in Folge die Geschicke des Hauses leitet: „Vor allem aber einem Publikum, das das Theater über die Jahrhunderte hinweg als ein wesentliches Medium der gesellschaftspolitischen und künstlerischen Auseinandersetzung versteht und als Stadtgesellschaft trägt.“ Dieses Commitment gelte es, in schwierigen Zeiten zu verteidigen. Und auch zu feiern: Im Rahmen des „Warm-ups“ für die neue Saison lädt Intendantin Vilter gemeinsam mit Sandy Lopičić und Ensemble am Samstag, den 19. September, um 18.45 Uhr zum Geburtstagsständchen ein.