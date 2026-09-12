Firmenchef: „Dachte mir, was die Mexikaner können, kann ich auch“
Unternehmer Peter Witasek spricht über seine ersten Jahre der Selbstständigkeit, den Borkenkäfer und warum es in Feldkirchen ein Gymnasium gibt.
Wenn man mit Personen in Ihrem Umfeld spricht, sagen viele, Sie sind der Grund, warum es in Feldkirchen überhaupt ein Gymnasium gibt, stimmt das?
PETER WITASEK: Ja. Ich habe drei Töchter, als sie in die Schule gegangen sind, fand ich es komisch, dass die Kinder, die ein Gymnasium besuchen wollen, nach Klagenfurt oder St. Veit mussten. Somit entstand eine Gruppe, die ein Gymnasium in Feldkirchen gründen wollte. Wir haben viel Widerstand von der Politik erfahren. Unter Jörg Haider haben wir eine ewig lange Unterschriftenliste vorgetragen und er hat das Vorhaben unterstützt. Eine Woche vor Schulbeginn wollte er eine Klasse genehmigen. Jedoch kann man mit nur einer Klasse keine Schule gründen. Am Freitag vor Schulbeginn bekam ich eine Zusage für zwei Klassen und in fünf Tagen wurde die Umsetzung aus dem Boden gestampft.
Wie lange hat es gebraucht, bis die Idee eines Gymnasiums in Feldkirchen Realität wurde?
Ich glaube, sechs Jahre. Und ich bin heute davon überzeugt, wäre Jörg Haider damals nicht Landeshauptmann gewesen, hätten wir in Feldkirchen kein Gymnasium.
Man kennt Ihr Unternehmen für die Baumschutzhüllen. Wie ist diese Idee überhaupt entstanden?
Ich habe für eine Chemie-Firma gearbeitet, eine ganz normale klassische Pflanzenschutzfirma. Dort haben wir die ersten Pheromone entwickelt, da es in den 70er-Jahren schon Probleme mit dem Borkenkäfer gab. Bei einer Messe in England habe ich einen Förster getroffen, der sich über massiven Wildverbiss und schlechtes Wachstum der Bäume geärgert hat. Ich habe ihm ein ‚kleines Gewächshaus‘ als Schutzhülle vorgeschlagen. Zwei große Firmen in England haben die Idee dann aufgegriffen und ich dachte mir, ich suche mir in Kärnten dafür eine eigene Produktion.
Was meinen Sie mit ‚kleinem Gewächshaus‘? Was steckt dahinter?
Es ist eine doppelwandige Kunststoffplatte aus Polypropylen, die durchscheinend, also zu rund 60 Prozent lichtdurchlässig ist. Der Vorteil, wenn man eine kleine Pflanze einsetzt, hat sie ein besseres Wuchsklima. So wie in einem Glashaus.
Wann kam der Durchbruch?
Wir haben das Produkt immer weiterentwickelt. Als ein südsteirischer Winzer in 14 Tagen 100.000 Stück brauchte, wusste ich, dass das Produkt funktioniert.
100.000 Stück in 14 Tagen – war das machbar?
Mit einer italienischen Partnerfirma haben wir damals die Hülle produziert. In zweieinhalb Wochen haben wir 100.000 Stück geschafft. Es war damals eine enorme Nachfrage da. Wenn wir Paletten in die Steiermark geliefert haben, wurden sie draußen bewacht, damit sie niemand stehlen konnte. Wir sind damals mit dem Produzieren nicht nachgekommen.
Aber man kam von der Kunststoffidee ab.
Deutschland wollte den Anteil an konventionellen Kunststoffschutzprodukten im Wald reduzieren. Darauf haben wir mit dem St. Veiter Unternehmen Fundermax eine alternative Schutzhülle aus Biofasern entwickelt und auf den Markt gebracht. Jedoch prdouzieren und verkufen wir die Hülle aus Kunststoff weiterhin.
Zur Person
Peter Witasek wurde 1946 in Wien geboren und absolvierte die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Schönbrunn. Nach einem kurzen Aufenthalt in Norwegen ging es für ihn in die USA, wo er sein erstes Unternehmen gründete. Witasek lebt seit 1971 in Kärnten. 1996 gründete er sein Unternehmen Witasek Pflanzenschutz, bekannt für seine Baumschutzhüllen aus Kunststoff. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Feldkirchen. Der neue Firmenstandort wurde 2022 eröffnet. Die Produkte werden weltweit an Forst- und Weinbaubetriebe verkauft. Witasek ist verheiratet, hat drei Kinder und acht Enkelkinder.
Witasek war auch ein großer Unterstützer der Handballszene in ganz Kärnten, ist Obmann des Verschönerungsvereins Feldkirchen und findet seinen Ausgleich beim Fischen.
Wann kam die Idee mit dem Unternehmen Fundermax?
Wir haben uns erstmalig 2021 mit Fundermax darüber unterhalten. Nach vielen Besprechungen folgte eine groß angelegte Prototypenphase und anschließend die Planung der Produktionsanlage. Die ‚Biowit FMX‘ ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar und wahrlich ein innovatives Produkt.
Wie groß ist eigentlich die Produktpalette in Ihrem Unternehmen?
Wir können das in Gruppen einteilen. Wir umfassen den Baumschutz, biologischen Schutz wie Pheromone und Fallen, den Weinbau, Garten und Landschaft und die Chemie. Insgesamt führen wir 869 Artikel und haben 15 Mitarbeiter.
Was sagen Sie zum Thema Borkenkäfer in Österreich?
Die Pflanze, das Tier und der Mensch sind absolut dasselbe Wesen. Alle drei haben denselben Zellaufbau und dieselbe Vererbungslehre. Und dass wir nur mit mechanischen Maßnahmen den Borkenkäfer bekämpfen, ist nicht effektiv. Aber bei chemischen Eingriffen wird es schwierig. Viele Menschen hören nur das Wort Pestizide und wissen nicht, was dahinter steckt. Pflanzen, Tiere und Menschen sind meiner Meinung nach gleichwertig, aber den Pflanzen – also den Bäumen – haben wir in diesem Sinne nicht geholfen. Und wenn wir nicht bereit dazu sind, Chemie im Wald einzusetzen, müssen wir auch akzeptieren, dass die Bäume sterben. Ein Borkenkäfer-Weibchen hat im dritten Flug, wenn ich sie nicht eliminiere, 16.000 Nachkommen.
Haben wir in Europa somit die Kontrolle über den Borkenkäfer verloren?
Ja. Aber es wird sich der ganze Waldbestand ändern.
Inwiefern?
Der Wald kann sich anpassen. Die Natur wehrt sich. Ich bin viel unterwegs. In Bulgarien stehen zum Beispiel viele Fichten, aber diese Fichten sind sehr schlank, sie haben weniger Nadeln, brauchen somit weniger Wasser und halten leichter eine Trockenheit aus. Die Bäume passen sich an, zwar langsam, aber sie passen sich an.
Haben Sie sich als Kind schon mit der Natur befasst?
Ja, und das, obwohl ich in Wien aufgewachsen bin. Ich war als Kind viel in der Natur unterwegs und hatte auch viele Haustiere, mitten in Hietzing. Diese Naturverbundenheit hat mich dazu gebracht die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Schönbrunn zu besuchen.
Und nach der Schule hat es Sie gleich nach Kärnten verschlagen?
Nein, ich habe dann noch einen Sommer lang in Norwegen gearbeitet, bin dann in die USA gegangen und habe mich in Kalifornien selbstständig gemacht. In den USA arbeitete ich mit Mexikanern in einer Gartenfirma zusammen, die alle selbstständig waren. Da dachte ich mir, was die Mexikaner können, kann ich auch. Ich habe mir einen Truck besorgt, mir einen Gartenschlauch und die Ausrüstung gekauft und habe mein erstes Unternehmen unter „Peter‘s Landscape Design“ gegründet. Kurze Zeit später habe ich es umbenannt in „Peter‘s Landscape Design – Graduated of the University of Vienna“ und mit diesem Zusatz hat das Geschäft Fahrt aufgenommen.
Gibt es diese Firma noch?
Nein. Nach einem Jahr haben die Behörden gemerkt, dass ich nur ein Touristenvisum hatte. Das Gericht hat angeordnet, dass ich Amerika in drei Wochen verlassen muss. Ich bin dann zurück und wollte von Österreich aus ein Visum organisieren. Jedoch gab es in den 70er-Jahren eine Wirtschaftskrise in den USA und ich habe kein Visum bekommen. Ich hatte dann zwei Jobs in Österreich in Aussicht. Entweder Außendienstmitarbeiter für eine chemische Firma oder Friedhofsdirektor in Mistelbach. Wäre ich in Wien geblieben, hätte ich heute sicher hunderte Hektar im Weinbau (lacht).
Aber wie kamen Sie dann nach Feldkirchen?
In der chemischen Firma war ich für Kärnten, Obersteiermark, Osttirol, Tirol, Vorarlberg und Salzburg tätig. Die Niederlassung war in Kärnten. 1990 wechselte ich in die Zentrale der landwirtschaftlichen Genossenschaft Kärnten. Als ich 1995 dieses Unternehmen verlassen habe, sagte ich, ich gründe mein eigenes Unternehmen, das dann 1996 passierte. 2022 konnte der aktuelle Standort eröffnet werden.