Wenn man mit Personen in Ihrem Umfeld spricht, sagen viele, Sie sind der Grund, warum es in Feldkirchen überhaupt ein Gymnasium gibt, stimmt das? PETER WITASEK: Ja. Ich habe drei Töchter, als sie in die Schule gegangen sind, fand ich es komisch, dass die Kinder, die ein Gymnasium besuchen wollen, nach Klagenfurt oder St. Veit mussten. Somit entstand eine Gruppe, die ein Gymnasium in Feldkirchen gründen wollte. Wir haben viel Widerstand von der Politik erfahren. Unter Jörg Haider haben wir eine ewig lange Unterschriftenliste vorgetragen und er hat das Vorhaben unterstützt. Eine Woche vor Schulbeginn wollte er eine Klasse genehmigen. Jedoch kann man mit nur einer Klasse keine Schule gründen. Am Freitag vor Schulbeginn bekam ich eine Zusage für zwei Klassen und in fünf Tagen wurde die Umsetzung aus dem Boden gestampft.

Wie lange hat es gebraucht, bis die Idee eines Gymnasiums in Feldkirchen Realität wurde? Ich glaube, sechs Jahre. Und ich bin heute davon überzeugt, wäre Jörg Haider damals nicht Landeshauptmann gewesen, hätten wir in Feldkirchen kein Gymnasium.

Man kennt Ihr Unternehmen für die Baumschutzhüllen. Wie ist diese Idee überhaupt entstanden? Ich habe für eine Chemie-Firma gearbeitet, eine ganz normale klassische Pflanzenschutzfirma. Dort haben wir die ersten Pheromone entwickelt, da es in den 70er-Jahren schon Probleme mit dem Borkenkäfer gab. Bei einer Messe in England habe ich einen Förster getroffen, der sich über massiven Wildverbiss und schlechtes Wachstum der Bäume geärgert hat. Ich habe ihm ein ‚kleines Gewächshaus‘ als Schutzhülle vorgeschlagen. Zwei große Firmen in England haben die Idee dann aufgegriffen und ich dachte mir, ich suche mir in Kärnten dafür eine eigene Produktion.

Was meinen Sie mit ‚kleinem Gewächshaus‘? Was steckt dahinter? Es ist eine doppelwandige Kunststoffplatte aus Polypropylen, die durchscheinend, also zu rund 60 Prozent lichtdurchlässig ist. Der Vorteil, wenn man eine kleine Pflanze einsetzt, hat sie ein besseres Wuchsklima. So wie in einem Glashaus.

Wann kam der Durchbruch? Wir haben das Produkt immer weiterentwickelt. Als ein südsteirischer Winzer in 14 Tagen 100.000 Stück brauchte, wusste ich, dass das Produkt funktioniert.

100.000 Stück in 14 Tagen – war das machbar? Mit einer italienischen Partnerfirma haben wir damals die Hülle produziert. In zweieinhalb Wochen haben wir 100.000 Stück geschafft. Es war damals eine enorme Nachfrage da. Wenn wir Paletten in die Steiermark geliefert haben, wurden sie draußen bewacht, damit sie niemand stehlen konnte. Wir sind damals mit dem Produzieren nicht nachgekommen.