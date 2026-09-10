Europas Stadtbewohner leiden mehrfach unter dem Klimawandel

Menschen in europäischen Städten sind bereits deutlich vom Klimawandel betroffen. So hat die hitzebedingte Sterblichkeit in den Städten im Zeitraum 2015 bis 2024 gegenüber dem Vergleichszeitraum 1991 bis 2000 im Durchschnitt um 82 Todesfälle pro eine Million Einwohner zugenommen. Zu diesen Ergebnissen kommt der "2026 Europe Cities Report" der Fachzeitschrift "The Lancet", den ein internationales Team um Cathryn Tonne und José Chen-Xu von ISGlobal in Barcelona erstellt hat.

© APA/dpa Neben Hitzefolgen auch Anstieg von Infektionskrankheiten