Fitness mit Disco: Erste „Jungle Power Night“ im Lavanttal

Elena Lang brachte mit „The Jungle Body“ vor einem Jahr ein australisches Fitnesskonzept nach Wolfsberg. Nun gibt es eine besondere Premiere in Frantschach.

Vor einem Jahr brachte die Wolfsbergerin Elena Lang mit „The Jungle Body“ das australische Fitnesskonzept ins Lavanttal. Inzwischen ist das intensive Workout mit Party-Atmosphäre fester Bestandteil ihres Angebots – und die Nachfrage größer als erwartet. Zum einjährigen Bestehen wird am 3. Oktober erstmals zur „Jungle Power Night“ in die artBox Frantschach geladen.

Um 17 Uhr ist Einlass, um 18 Uhr startet das 90-minütige Workout. Dabei wartet eine Premiere: Neben einer rund 50-minütigen „Konga“-Einheit wird erstmals das neue Programm „Burn“ integriert. Während „Konga“ den Schwerpunkt auf Ausdauer und Kondition legt, zielt „Burn“ mit Kurzhanteln oder Fitnessband stärker auf die Muskulatur, Kraft und Stabilität ab.

© KK/Privat Das Party-Workout mit lauter Musik

Die Kombination der beiden Programme soll den Abend zu einem besonderen Format machen. „Ab diesem Event möchte ich Konga und Burn auch bei meinen regulären Einheiten miteinander verbinden“, erklärt Lang. Das klassische Konga-Training bleibt aber weiterhin bestehen. Das Jubiläums-Workout unterscheidet sich von einem normalen Kurs: In der artBox steht Lang auf einer Bühne, dazu sorgt ein Live-DJ für die musikalische Begleitung. Aus dem wöchentlichen Fitnesskurs wird damit für einen Abend ein kleines Sportevent.

Dass sich „The Jungle Body“ im vergangenen Jahr so gut entwickeln würde, hat Lang selbst überrascht. „Ich habe damit nicht gerechnet“, sagt sie. Die große Nachfrage führte bereits zur Einführung einer zweiten wöchentlichen Einheit. Hinzu kommt eine weitere Änderung: Ab 22. September wird dienstags um 18.45 Uhr in der Volksschule Wolfsberg und freitags um 18.30 Uhr in der Volksschule St. Marein trainiert. Neuigkeiten, Termine und Informationen zur „Jungle Power Night“ gibt es zudem auf der neuen Website von „The Jungle Body Wolfsberg“.