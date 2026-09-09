Der Verein Wendepunkt Leoben modernisiert seine Tagesstätte

Derzeit werden die Räumlichkeiten des Vereins Wendepunkt Leoben in der Franz Josef-Straße generalsaniert. Die Tagesstätte für Obdachlose ist vorübergehend an der Adresse Hauptplatz 7 zu finden.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten ist der Verein Wendepunkt im Ausweichlokal am Hauptplatz 7 untergebracht

Seit mittlerweile 20 Jahren kümmert sich der Verein Wendepunkt mit seinem ehrenamtlichen Team um die Belange von Menschen am Rande der Gesellschaft. Am Standort Franz Josef-Straße 23 in Leoben betreibt der Verein Wendepunkt eine stets gut besuchte Tagesstätte für Obdachlose: Das „Wunderhaus“, wie es von Besuchern liebevoll genannt wird, wurde von Renate Schmidt aus der Taufe gehoben.

Notwendige Sanierung angeschoben

Vor den offiziellen Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des „Wendepunkts“, der vielen Menschen in schwierigen Zeiten ein Rückzugsort war und ist, entschieden sich die Verantwortlichen rund um Ülkü Nimmerfroh und Birgit Lewenbauer, die dringend notwendige Generalsanierung der Räumlichkeiten in der Franz Josef-Straße anzuschieben.

© KK Irmi Hoffer, Birgit Lewenbauer und Ülkü Nimmerfroh vom Verein Wendepunkt Leoben

Ende August war es soweit: Um den Startschuss für die Bauarbeiten zu ermöglichen, musste man allerdings ein Ausweichquartier für die unverzichtbare Tagesstätte finden. Mithilfe der Leobner Realgemeinschaft als Vermieterin wurde man schnell fündig und ist seither bis auf Weiteres in den ehemaligen Räumlichkeiten der Kleinen Zeitung am Hauptplatz 7 beheimatet. Diese werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

© KK Bis Ende Oktober ist der Verein Wendepunkt Leoben im Ausweichlokal am Hauptplatz 7 untergebracht

„Wir hoffen, dass die Generalsanierung bis Ende Oktober endgültig erledigt ist. Dann wollen wir wieder in unsere angestammten Räumlichkeiten zurücksiedeln“, erzählt Daniela Neuhold vom Verein Wendepunkt. Die offizielle Wiedereröffnung samt Feier zum 20-jährigen Bestehen des Vereins Wendepunkt ist für Mitte November vorgesehen.

„Handlungsbedarf war klar“

Um die Räumlichkeiten wieder zu einem gemütlichen, ansehnlichen und modernen Treffpunkt für alle Menschen zu machen, ist alles für die Sanierung völlig entkernt worden: „Es war schon seit längerer Zeit ganz klar, dass alles sehr in die Jahre gekommen ist und dass Handlungsbedarf besteht“, führt Neuhold aus.

© KK Gemeinsames Mittagessen in der provisorischen Tagesstätte des Vereins Wendepunkt Leoben

Die Verschleißerscheinungen seien letztlich an allen Ecken und Enden nicht mehr zu übersehen gewesen: „Wir wollen aber unseren Besuchern etwas Solides und Ordentliches bieten. Es soll schließlich ein Ort zum Wohlfühlen und Entspannen sein, wo die Gäste ihren Alltag zumindest eine gewisse Zeit lang vergessen können“, so Neuhold.

© KK Die angestammte Tagesstätte des Vereins Wendepunkt wird generalsaniert

Vor allem die Küche sei am Ende ihrer Lebensdauer angelangt gewesen: „Dort war am Schluss ein Arbeiten unter vernünftigen und hygienischen Bedingungen nicht mehr wirklich möglich, weil alles schon so desolat war“, sagt Neuhold. Insgesamt werde für die Sanierung ein gut fünfstelliger Betrag in die Hand genommen. Saniert wird praktisch alles – vom Boden, über die Elektrik, die Beleuchtung, die Fenster und Türen, bis zur Einrichtung.

Großzügige Spender im Hintergrund

Finanziert werden die Arbeiten durch großzügige Spenden: „Die Küche wird etwa von einem privaten Spender finanziert, der nicht namentlich genannt werden möchte.“ Auch die Unterstützung des Rotary Clubs Leoben auf allen Ebenen sei unverzichtbar. Ein Mitglied zeichne für die gesamte Organisation der Generalsanierung und die Baustellenkoordination verantwortlich.