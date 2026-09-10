Beschäftigungsprojekt „Die Manufaktur“ schließt mit Jahresende

Ende 2026 wird „Die Manufaktur“ in Gries schließen: Das Beschäftigungsprojekt brachte Menschen ins Berufsleben und engagierte sich für Kreislaufwirtschaft.

Seit 2014 war „Die Manufaktur“ an der Ecke Brückenkopfgasse und Entenplatz eine wichtige Anlaufstelle rund um Kreislaufwirtschaft, Upcycling und Reparatur

Mehr als zwölf Jahre lang wurde im großen grauen Haus an der Ecke Brückenkopfgasse und Entenplatz restauriert, repariert, sortiert und aus Altem Neues gemacht: „Die Manufaktur“, ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt unter dem Dach der Steirischen Arbeitsförderungsgesellschaft, hatte sich der Kreislaufwirtschaft verschrieben und war mit einem Tausch- und Verschenkladen auch eine wichtige Anlaufstelle für bedürftige Menschen, die sich hier kostenlos Dinge abholen konnten, die andere nicht mehr brauchen. Zugleich war man für 600 Menschen aus allen Teilen der Erde, aus allen Konfessionen und allen Lebensrealitäten ein Sprung ins Berufsleben: Sie wurden als sogenannte „Transitarbeitskräfte“ auf den Wiedereinstieg in den regulären Arbeitsmarkt vorbereitet.

„Multiple Herausforderungen“

Damit ist mit Jahresende aber Schluss – Schuld sind in diesem Fall allerdings nicht ausbleibende Förderungen, wie man betont. Die Kooperation mit der StAF (Steirische Arbeitsförderungsgesellschaft) und den Fördergebern AMS Steiermark und Land Steiermark sei sehr gut. Vielmehr hätten zu dem Entschluss „multiple Herausforderungen in sehr unsicheren Zeiten“ geführt, denen sich der Verein in dieser Form zukünftig nicht mehr gewachsen sieht. „Die Schließung des Projekts wird vom Stammteam und der gesamten Belegschaft mitgetragen“, betont Projektleiterin Ines Stuchly-Weissensteiner.

© Die Manufaktur Im Tausch- und Verschenkladen konnte man sich hier kostenlos Dinge abholen, die andere nicht mehr brauchen

Derzeit gibt es 22 Transitarbeitskräfte, deren Dienstverhältnisse wie üblich zeitlich befristet sind. Diese würden sorgfältig begleitet und mit Jahresende auslaufen. „Der Verein entwickelte sich aus dem Wunsch, Menschen beim Erkennen ihrer Talente und Fähigkeiten zu unterstützen“, sagt Obmann Gerhard Zottmann: Dieser Aufgabe hätten sich alle Beteiligten „mit großem Ehrgeiz und Einsatz“ gewidmet.

Jedes Jahr mehr als 300 m³ Dinge weitergegeben

Stolz ist man vor allem auf das Erreichte: In den letzten zwölf Jahren hat man gemeinsam mit den Transitarbeitskräften unzählige Möbel und historische Bauelemente restauriert und repariert sowie Upcyclingprodukte hergestellt. Jährlich wurden mehr als 300 Kubikmeter Kleidung, Haushaltsgegenstände und verschiedenste Materialien weitergegeben, insgesamt mehr als 40 Tonnen gebrauchte Bücher per Lastenrad auf offene Bücherregale umverteilt.

Noch bis November sind die Restaurierungswerkstatt und der Tausch- und Verschenkbereich geöffnet, nähere Infos unter diemanufaktur.org. Im Rahmen des „Grieskram“ am 26. September findet noch ein Hausflohmarkt statt.

Ob der Verein in den nächsten Jahren in anderer Form wieder aktiv wird, lässt man derzeit noch offen. Fest steht dafür bereits jetzt, wie es am Standort Entenplatz weitergeht: Hier ziehen Anfang 2027 der Verein „Leben-ist-Abenteuer“ mit mobilen Diensten sowie das neue Nachhilfeinstitut „Klarpunkt“ ein.