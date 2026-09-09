Derzeit wird der Südosten der Steiermark bis nach Fürstenfeld von Regen, Gewittern, Graupelschauern und starkem Wind heimgesucht. In Halbenrain kämpft die Feuerwehr bereits gegen Sturmschäden an.

Im Raum Straden konnte man das aufziehende Gewitter gut beobachten

Spektakuläre Wetteraufnahmen erreichten die Kleine Zeitung am frühen Mittwochnachmittag. Wie Meteorologe Hannes Rieder von der Geosphere Austria bestätigt, ziehen derzeit Regenschauer, einzelne Gewitter, Graupelschauer und starke Windböen über die Südoststeiermark bis nach Fürstenfeld.

In Bad Radkersburg wurde bereits eine Windgeschwindigkeit von 77 Kilometern pro Stunde gemessen. Im Anschluss wird es für rund drei Stunden trocken sein, bis man in der Nacht für die Südoststeiermark wieder Regen erwartet.

Erste Schäden gemeldet

Kurz vor 15 Uhr musste die Feuerwehr Hürth zum ersten Unwettereinsatz ausrücken: Drei Stallgebäude sind betroffen: Welleternitplatten und Sparren vom Dach wurden ausgerissen.

Ende der sommerlichen Temperaturen

Nach dem Unwetter wird es auch mit den sommerlichen Temperaturen für heuer zu Ende sein, weiß Rieder. Am Mittwoch wurden in Fürstenfeld noch einmal 31,2 Grad gemessen. Die Abkühlung wird man jedoch erst am Donnerstagnachmittag spüren – mit knapp 20 Grad Höchsttemperatur. Ein Italientief bringt am Donnerstagnachmittag eine Kaltfront sowie Regen bis Freitagfrüh.

Am Hauptplatz in Feldbach regnet es bereits stark:

Spektakuläre Wetteraufnahmen? Haben Sie ein Foto oder Video vom plötzlichen Gewitter oder Regen in der Südoststeiermark gemacht? Senden Sie es uns an feldred@kleinezeitung.at!

Leserreporter Karl Lenz schickte diese Aufnahme aus seinem Garten in Stainz bei Straden: