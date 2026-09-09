Der Mittwochnachmittag vertreibt den Sommer aus dem Land. In Teilen der Obersteiermark und im Südosten fiel der erste Regen, der Donnerstag dürfte es nicht mehr über 20 Grad bringen.

Es ist so gekommen wie prognostiziert: Mit dem Mittwoch hat sich der Wetterumschwung in der Steiermark breitgemacht. Teils kräftiger Wind (in Leibnitz wurden am frühen Nachmittag 60 km/h gemessen) und Wolken haben im Land Platz gegriffen, in Teilen der Obersteiermark und im Südosten gab es um die Mittagszeit schon die ersten Schauer und Gewitter.

Die Temperaturen hatten es im Süden des Landes sogar noch einmal knapp über die 30-Grad-Marke geschafft. „Damit ist es im Verlauf des Nachmittags dann aber vorbei“, sagt Hannes Rieder von der Geosphere Austria. „Die vorlaufenden Schauer begleiten das Tief und lassen die Temperaturen bereits sinken.“ Voll erfasst von der Wetterfront wird die Steiermark dann in der Nacht auf Donnerstag.

Der Donnerstag begnügt sich mit weniger als 20 Grad

Wegen der starken Bewölkung halten sich die Frühwerte zunächst noch in passabler Höhe: Die Steirerinnen und Steirer erwachen am Donnerstag bei 10 bis 15 Grad. „Aber die Tageshöchstwerte zeigen dann die Veränderung sehr deutlich“, sagt Rieder. „Im Südosten werden die Temperaturen wohl nicht mehr über die 20-Grad-Marke steigen, in der Obersteiermark werden es nur 15 bis 16 Grad sein.“

Die Regenfälle werden am Donnerstagvormittag nachlassen, wenngleich die Sonne am Himmel kaum zu sehen sein wird. Allerdings ist es das mit den Niederschlägen noch nicht gewesen. In der Nacht auf Freitag bekommt die Steiermark die Ausläufer eines Italientiefs zu spüren, die noch einmal an die 30 Millimeter Regen, stellenweise auch mehr, mit sich bringen.

Stabiler und wärmer wird es wieder am Wochenende. Die Sonne zeigt sich wieder, am Sonntag werden im Raum Graz wieder Höchstwerte von 25 Grad erwartet. „Damit sind wir dann bereits wieder bei überdurchschnittlich hohen Temperaturen für die Jahreszeit angelangt“, sagt Rieder.